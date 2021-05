Non c’è una volta che la lavastoviglie dopo aver finito il suo lavaggio sia profumata. Ora però eliminare i cattivi e forti odori come quello di uovo dalla lavastoviglie è possibile seguendo questa guida. L’uovo è solo uno dei tanti odori che fa veramente fatica ad essere rimosso. Anche quando si lavavano i piatti a mano, se si cucinava l’uovo, questi andavano lavati più volte. Stessa cosa per le mani: magari si sta cucinando qualcosa di particolare che deve essere poi passato nell’uovo, e se ci si annusa le mani si sentirà perfettamente il forte odore. Ma come detto prima, il problema non è solo per l’uovo, ma per tanti altri cibi.

Puliamo la lavastoviglie

Dunque, eliminare i cattivi e forti odori come quello di uovo dalla lavastoviglie è possibile seguendo questa guida. La prima cosa da fare sicuramente è quella di accertarsi che non ci siano troppi residui di cibo nel piatto che andranno quindi ad intasare la lavastoviglie. Questo non ci annoieremo mai di dirlo. Perché i pezzi di cibo incastrati nel filtro emanano un cattivo odore, se non pessimo.

Poi cosa fare?

Per avere sempre la lavastoviglie profumata non è necessario fare dei cicli di lavaggio particolari oppure usare del limone tra le stoviglie. Infatti in commercio esistono dei profumatori per lavastoviglie che si appendono al cestino. Si potrebbe pensare che durino poco, ma in realtà non è così, durano moltissimo tempo. E la cosa bella è che ogni volta che uno apre la lavastoviglie questa è profumatissima. Ma non solo il cestello, ma anche i piatti e bicchieri.

In commercio ci sono moltissime marche che realizzano tantissimi prodotti. Per la profumazione della lavastoviglie basta scegliere quello che aggrada di più e il gioco è fatto. Lavastoviglie sempre profumata senza sforzo.

