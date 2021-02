Sono invisibili ad occhio nudo ma possono creare dei fastidi non da poco. A cosa ci riferiamo? Agli acari. Ora spiegheremo come eliminarli dal materasso con una soluzione naturale. Prima, però, facciamo una premessa.

Gli acari di desquamazioni umane e animali e di residui di polvere domestica. Sono presenti in tutti gli ambienti domestici, siccome offrono quel clima caldo e umido di cui hanno bisogno per prosperare. Purtroppo, questi microrganismi si trovano soprattutto nei materassi e possono provocare allergie più o meno gravi.

Bisogna eliminarli e prevenirne la formazione attraverso il cambio settimanale delle lenzuola e l’areazione della stanza da letto tutte le mattine. Inoltre, lasciando entrare i raggi del sole nella stanza e facendo la pulizia mensile del materasso con l’aspirapolvere. È importante lavare le lenzuola e le federe dei cuscini ad una temperatura di sessanta gradi.

Ecco come eliminare gli acari dal materasso con una soluzione naturale

Se quando ci si alza dal letto si provano fastidi come prurito, starnuti o naso otturato, può darsi che si sia allergici agli acari presenti nel materasso.

È possibile eliminare questi fastidiosi microrganismi con l’aiuto di uno spray fai-da-te.

Quindi, come procedere per eliminare gli acari dal materasso con una soluzione naturale?

Ingredienti

a) Uno spruzzino;

b) 125 ml di acqua demineralizzata;

c) 125 ml di alcool;

d) 30 gocce di oli essenziali a piacere.

Preparazione

La preparazione della soluzione è molto semplice e richiede poco tempo: basta inserire tutti gli ingredienti sopracitati nello spruzzino e agitare bene.

Come applicare

Spruzzare la soluzione sulle lenzuola, sui cuscini, sul materasso, sul piumino e sulle tende della camera da letto. Dopodiché aprire la finestra, in modo da far evaporare la miscela.

Ripetere questa operazione con costanza, precisamente ogni due o tre mesi. Quindi, si vedranno sparire tutti quanti i fastidiosi disturbi di cui si soffriva a causa della presenza degli acari.