I nostri bidoni della spazzatura emanano un cattivo odore. Il cestino dell’umido produce un odore nauseabondo e sembra che niente possa toglierlo. Non è sufficiente fare la differenziata. Anzi, a volte è anche peggio visto che questo ci costringe a tenere in casa la spazzatura per qualche giorno, prima che si possa conferire nel bidone apposito. Insomma, eliminare i cattivi odori dalla spazzatura può sembrare impossibile. E nonostante il sacchetto venga cambiato più volte in una settimana il problema resta. Ed è davvero terribile quando l’odore di marcio si espande per tutta la cucina.

Inoltre, ora che si avvicina il momento di accendere i riscaldamenti, il problema dell’umidità peggiora la situazione. Infatti, non dovremmo mai posizionare i nostri bidoni vicini a una fonte di calore. Questi e altri consigli ci aiutano a eliminare facilmente i cattivi odori della pattumiera e l’umidità in poche infallibili mosse. Vediamo di cosa stiamo parlando e come mettere in pratica i suggerimenti.

Eliminare facilmente i cattivi odori della pattumiera e l’umidità in poche infallibili mosse

Una delle cause del cattivo odore sono i rifiuti che cadono inavvertitamente fuori dal bidone. Infatti, nel gettare umido o altro sporco, capita che questo cada sul fondo del secchio. Ma eliminarlo non basta, bisogna igienizzarlo. Ogni piccola porzione di sostanza organica non fa altro che produrre batteri. Per questa ragione bisogna pulire il bidone con prodotti che aiutano a eliminarli.

La prima scelta è il vecchio aceto bianco. Fondamentale per disinfettare tutte le superfici, ha un forte potere sgrassante. Possiamo leggere questo articolo su come eliminare in un batter d’occhio lo sporco di grasso dalle superfici con un metodo super efficace e veloce. Ma per rinforzare la sua azione pulente bisogna aggiungere qualche goccia di tea tree oil. Questo disinfetta in modo naturale e dona un ottimo profumo al contenitore.

Il problema dei liquidi

Il calore e il naturale deterioramento dei cibi comportano la formazione di liquidi. Questi si depositano sul fondo della spazzatura e creano puzza. E se l’odore sgradevole è impossibile da togliere bisogna correre ai ripari. Per prevenire il problema possiamo utilizzare della semplicissima lettiera per i gatti. La sabbia assorbe i cattivi odori e i liquidi sul fondo del sacchetto. Inoltre, spesso questo prodotto è addizionato di granuli profumati. Quindi il profumo si sprigionerà all’interno del contenitore o dell’area in cui è collocato.

Se la spazzatura è collocata sotto il lavabo, capita che tutta l’aria sia maleodorante. Il problema è che diventa difficile togliere completamente l’olezzo. Ecco che si può utilizzare una soluzione atipica. Si tratta di introdurre un sacchetto di stoffa profumato anti umidità. All’interno si inserirà una manciata di sale, una di bicarbonato, della cannella o dell’anice stellato in polvere. Eventualmente le spezie possono essere sostituite con gli olii essenziali.