Quando la muffa colpisce il bagno è complicato liberarsene. Nonostante i numerosi prodotti in commercio, basta qualche giorno che il problema si ripresenta. Infatti, l’organismo che produce la muffa è capace di riprodursi a velocità record. Purtroppo l’umidità e la condensa del bagno non vanno a nostro favore.

La muffa può attaccare piastrelle, la tenda o i pannelli della doccia. Ma soprattutto, è il silicone attorno a lavandino, doccia, bidet e wc che colpisce maggiormente. A furia di utilizzare prodotti chimici per eliminarla, anche la nostra salute è a rischio. Ecco, quindi, come eliminare e dire addio alla muffa dalle parti in silicone del nostro bagno è facile ed economico con questo spray fai da te ecologico.

Prevenire è sempre meglio che curare

Prevenire la formazione di muffa è più semplice di quanto si pensi. Il punto è non far fermare la condensa e l’umidità sugli oggetti del bagno. Il problema si manifesta soprattutto quando si fa la doccia o quando si usa l’acqua molto calda.

Una volta terminata la routine di pulizia, è bene ventilare il bagno e lasciare che il vapore acqueo esca. Asciughiamo anche tutte le superfici che sono rimaste bagnate. Altrimenti, quell’acqua evaporerà andando a posizionarsi in luoghi dove la muffa può proliferare.

È fondamentale che queste operazioni vengano fatte ogni volta si usa l’acqua calda. Le muffe sono portatrici di problemi respiratori. Se trascurata, può aggravarsi fino a diventare un vero pericolo per la salute.

Eliminare e dire addio alla muffa dalle parti in silicone del nostro bagno è facile ed economico con questo spray fai da te ecologico

Per la nostra lozione antimuffa avremo bisogno di un contenitore apposito con spray incorporato. Gli ingredienti necessari sono:

200 ml di aceto bianco;

3 cucchiai di bicarbonato di sodio;

15 gocce di olio essenziale di lavanda (in alternativa usare il tea tree oil).

Uniamo gli ingredienti nel contenitore e aspettiamo che l’effetto effervescente sia passato. Chiudiamo la bottiglia e spruzziamo la soluzione sulle parti interessate dalla muffa. Usiamo una piccola spazzola o uno spazzolino da denti vecchio per sfregare le parti in silicone. Si consiglia di utilizzare un paio di guanti protettivi. Bisognerà aspettare 15-20 minuti prima di risciacquare con acqua tiepida. È possibile anche utilizzare la lozione tamponandola sul silicone con batuffoli di cotone.

