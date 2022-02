Febbraio è un mese di grandi uscite letterarie che nessun appassionato di lettura dovrebbe lasciarsi scappare. Tra i tanti capolavori in vendita in libreria, oggi parleremo di un’opera che non può lasciare indifferenti. È elettrizzante e imperdibile questo libro di un autore che tutto il Mondo conosce per la sua abilità narrativa.

Michael Connelly

Se ci piacciono i thriller d’autore, probabilmente avremo sfogliato almeno un libro scritto da Michael Connelly. Tradotti in moltissime lingue diverse, i suoi capolavori hanno catturato l’attenzione di milioni di lettori nel globo.

Basterebbe ricordarsi di uscite ad effetto come La memoria del topo, La bionda di cemento o Il ragno per capirne la caratura. Tra le ultime pubblicazioni troviamo La notte più lunga e La fiamma nel buio, entrambi con protagonista il celebre detective Renée Ballard.

Connelly ha una carriera sorprendentemente vincente alle spalle. È un elenco quasi interminabile quello che riguarda i riconoscimenti ricevuti. Ricordiamo il Premio Barry vinto in più occasioni, il Premio Bancarella, l’Anthony Award e il Premio Macavity. Ora, l’autore sembra nuovamente entrare nei cuori dei suoi fan e dei nuovi lettori. E lo fa con l’ultima sua opera, intitolata Le ore più buie.

Elettrizzante e imperdibile questo libro di un autore pluripremiato che ha conquistato il Mondo e si legge tutto d’un fiato

Le ore più buie è dunque l’ultimo libro scritto da Michael Connelly e disponibile dallo scorso 1 febbraio. La vicenda vede ancora una volta al centro Renée Ballard, affiancato dal collega Harry Bosch. I due dovranno risolvere un caso alquanto intricato e di difficile interpretazione.

Siamo nel dicembre del 2020, a Hollywood. Il famoso quartiere americano è preso d’assalto da una banda di stupratori seriali, che causa momenti di terrore alle donne di Los Angeles. La notte di Capodanno la situazione sembra addirittura complicarsi. Un proiettile vagante colpisce a morte un uomo.

I detective Ballard e Bosch si ritroveranno a indagare su questo caso, che si dimostrerà ben più di un semplice incidente. Ben presto, i due poliziotti si ritroveranno a dover risolvere due problemi in contemporanea. Da un lato dovranno cercare di mettere fine ai continui crimini della gang di stupratori. Dall’altro dovranno rispolverare un vecchio caso lasciato in sospeso tempo fa. Solamente inoltrandosi nella lettura, pagina dopo pagina, si potrà scoprire finalmente come terminerà la vicenda.

