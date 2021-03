Elettra Investimenti è pronta a ripetere una performance da +100% anche per il prossimo anno?

Questa è la domanda che si staranno ponendo gli investitori dopo avere assistito alla performance monstre, una delle migliori di Piazza Affari, del titolo nel corso dell’ultimo anno.

Prima di capire le motivazioni che spingono il nostro Ufficio Studi a vedere una continuazione del rialzo, chiariamo cosa intendiamo per “titolo sottile”. Si definiscono così tutti quei titoli i cui scambi sono molto piccoli in termini di controvalore. Nel caso specifico di Elettra Investimenti la capitalizzazione è di 30 milioni di euro, ma giornalmente vengono scambiate azioni per un controvalore di circa 30.000 euro. Non solo, ci sono alcuni giorni in cui il titolo non scambia affatto. Si capisce, quindi, la difficoltà aggiuntiva che si ha in casi come questo in cui con c’è controparte per vendere o acquistare.

Si consiglia, quindi, molta attenzione nell’investire su questo titolo azionario.

Elettra Investimenti è pronta a ripetere una performance da +100% anche per il prossimo anno: questo è il responso dell’analisi grafica

Il titolo Elettra Investimenti (MIL:ELIN) ha chiuso la seduta del 11 marzo a quota 8,55 euro in rialzo dello 0,59% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso è rialzista sia nel medio che nel lungo periodo e al momento non s’intravedono grossi ostacoli lungo il cammino che porta le quotazioni verso area 15 euro.

Questo scenario rialzista verrebbe messo in crisi, in primis, da una chiusura settimanale inferiore a 8,15 euro.

Time frame settimanale

Time frame mensile

Approfondimento

