La scuola è ricominciata già da più di un mese e come ogni inizio anno si ripresenta un fastidiosissimo problema per mamme e bambini.

Questo è davvero microscopico e invade i capelli come tanti fiocchi di neve.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Stiamo parlando proprio dei pidocchi e di quell’infestazione che tecnicamente si chiama pediculosi.

I pidocchi sono quei parassiti che adorano vivere tra i capelli dell’uomo e che mettono su famiglia principalmente nella nuca e sopra le orecchie.

Ci accorgiamo della loro sgradita presenza proprio perché causano un fastidioso e persistente prurito al capo.

Ed è proprio da questo momento in poi che s’inizia a sperimentare di tutto e di più per liberarsene.

I rimedi della nonna

Questi sicuramente possono darci un aiuto e affiancarci nella nostra missione anti-pidocchi.

L’aceto, per esempio, potrebbe aiutare ad eliminare le uova perché indebolirebbe la colla che le tiene attaccate al cuoio capelluto. Ma anche l’immancabile pettine a denti stretti da passare su ogni ciocca, dalla radice alle punte.

Tuttavia, i rimedi della nonna non sarebbero sufficienti per combattere fino in fondo l’infestazione da pidocchi.

A questi dovremmo, allora, affiancare dei prodotti più tecnici, specifici, da acquistare in farmacia.

Ma quale scegliere? Qual è il migliore?

Scopriamolo leggendo quest’articolo.

Eletto miglior prodotto contro i pidocchi costa poco e agirebbe in un lampo

Chiaramente il punto di partenza è sempre il proprio medico di fiducia che può dare dei suggerimenti personalizzati in base al caso.

Poi, però, per orientarci nella nostra scelta, tra le tantissime alternative, potrebbe aiutarci anche questa classifica di Altroconsumo che ha condotto una ricerca su 9 prodotti anti-pidocchi.

Tra questi, uno è stato proprio eletto miglior prodotto contro i pidocchi, costa anche poco e agirebbe in un lampo.

Andiamo a vedere qual è.

Il migliore prodotto secondo questa indagine

Sul gradino più alto del podio troviamo Mediker Schiuma Emulsionata Termofluida.

La confezione è di 150 ml e per quanto riguarda il prezzo questo può oscillare da 8,59 euro a 13, 90 euro.

La sua formulazione è schiumogena e la promessa è quella di agire in soli 10 minuti.

Il consiglio sulla confezione è quello di applicare una dose di schiuma in grado di inumidire tutti i capelli e di ripetere il trattamento dopo 8-10 giorni.

Ma Mediker Schiuma Emulsionata Termofluida non è il solo prodotto consigliato. Scopriamo insieme gli altri prodotti orientativi indicati dalla classifica.

Gli altri 8 in classifica

Questi sono:

Milice Schiuma Termo-sensibile con una confezione da 150 ml e con un prezzo che oscilla tra 9,97 euro e 15,90 euro;

Hedrin Rapid-Spray con una formulazione in gel, un contenitore da 60 ml e un prezzo tra euro 14,90 e 19,70;

Lendinout Act Trattamento Antipidocchi, lozione con flacone di 150 ml e prezzo tra euro 10,13 e 12,90;

Paranix Elimina Pidocchi e Lendini, lozione di 100 ml e prezzo tra euro 15,90 e 22,90;

Helan Occhio-Pidocchio Olio Trattamento d’Urto, lozione di 100 ml e prezzo tra euro 13,05 e 14,50;

Aftir Gel con confezione di 40 ml e costo tra euro 9,90 e 15,90;

Isdin Antipiojos Gel Pediculocida, 100 ml e costo tra euro 11,10 e 14,80;

Puressentiel Anti-Pidocchi Trattamento Completo, lozione con confezione da 100 ml e prezzo tra euro 12,73 e 19,90.

Approfondimento

Per avere capelli belli e sani durante l’autunno basta seguire questi 6 incredibili consigli per tutti