L’Italia è un Paese di bellezze uniche e indescrivibili. Non ci si riferisce solamente alle più note località balneari e turistiche. Anche gli angoli più nascosti, infatti, riescono a offrire lo stesso piacere e le medesime sensazioni dei posti più conosciuti.

I piccoli borghi che popolano il territorio italiano sono tra le esperienze migliori che ogni appassionato di storia e cultura potrebbe fare. Questo grazioso paese, ad esempio, è tra i più belli d’Italia, ma è solo il primo di quella che sarebbe una lista infinita.

Se amiamo scoprire le bellezze locali in compagnia di un buon calice di vino circondati dalla natura, apprezzeremo certamente la destinazione di oggi. È un paesino che regala un’atmosfera magica a chi vi mette piede e difficilmente si farà scordare.

Scopriamone le bellezze e il territorio circostante in questa pratica guida.

Eletto bandiera arancione questo antico borgo di nocciole e vino ha un’incredibile storia da raccontare

Non ci stancheremmo mai di raccontare delle magnifiche realtà locali che impreziosiscono il nostro Paese. Poche, però, provocano in chi le guarda le stesse indescrivibili sensazioni di Castagnole delle Lanze.

Con poco meno di 4.000 abitanti, questo grazioso centro piemontese in provincia di Asti racchiude tesori nascosti. Una miriade di vigneti e noccioli lo circondano e gli tengono compagnia tra le verdi colline di Langhe e Monferrato.

A Castagnole delle Lanze si può degustare dell’ottimo Barbera, Moscato o Dolcetto mentre si visitano i suoi preziosi monumenti. Tra i prodotti di qualità non manca nemmeno un marchio riconosciuto come la celebre nocciola Piemonte IGP.

Il passato rivive ancora a Castagnole delle Lanze. Eletto bandiera arancione questo antico borgo di nocciole e vino ha un’incredibile storia da raccontare. Il Touring Club Italiano lo ha premiato per la vivacità del centro storico unita alla buona promozione dei prodotti enogastronomici.

Il percorso alla ricerca delle bellezze storiche e culturali ci porta a edifici come la settecentesca Parrocchiale di San Pietro. Più in là, in piazza Balbo ci si ritrova davanti alla chiesa della confraternita dei Battuti Bianchi, maestosa e suggestiva.

La nostra passeggiata acquisterà ancora più fascino percorrendo le antiche vie in cemento e pietra che caratterizzano il centro storico. Non dimentichiamoci, poi, di visitare anche il parco della Rimembranza con l’imponente torre panoramica della seconda metà del XIX secolo.

Insomma, per un weekend alternativo da soli o accompagnati Castagnole delle Lanze sembra il paese perfetto per soddisfare la nostra sete di cultura.