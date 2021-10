Per molti le zuppe hanno già fatto il loro ritorno di stagione.

Infatti, ora che le temperature sono più basse, ci potrebbe venire voglia di un bel piatto caldo, sostanzioso e genuino. Con il loro profumino invitante, questo tripudio di verdure, spesso unito ai legumi, ci coccola durante i pasti scaldandoci come un dolce abbraccio.

Inoltre, la zuppa bollente, quella che a volte ci fa fare un tuffo nel nostro passato, potrebbe proprio essere un’ottima idea salva-cena o pranzo.

Tuttavia, non sempre abbiamo la possibilità di seguire la ricetta della nostra nonna e di cucinarne una come da tradizione. Ecco che, quindi, di necessità si fa virtù e si ripiega sull’acquisto di una zuppa pronta. Ma quale potremmo scegliere? Quale sarebbe la migliore? Andiamo a scoprirlo in questo articolo.

Eletta migliore zuppa pronta surgelata, è un’unione cremosa di verdure e buonissima come quella fatta in casa

Le varietà di zuppa pronta sono tantissime.

Per esempio, ci sono quelle nelle brik da tenere in dispensa o quelle da frigo che basta scaldare al microonde. Oggi, però, focalizzeremo la nostra attenzione su quelle surgelate da versare in pentola, pronte in pochi minuti e con lunghe conservazioni. Anche qui le alternative sono tantissime.

Ma su cosa possiamo orientarci per riscoprire il gusto della tradizione ed evitare di congelarci con la nostra indecisione di fronte ai banchi frigo del supermercato?

In nostro aiuto arriva una ricerca di Altroconsumo che ha testato ben 18 zuppe pronte surgelate. Tra queste, una è stata proprio eletta migliore zuppa pronta surgelata, è un’unione cremosa di verdure e buonissima come quella fatta in casa.

Qual è? Scopriamolo continuando la lettura.

La migliore secondo questa classifica

Il gradino più alto del podio l’ha conquistato Orogel Leggerezza Verdurì con un prezzo medio per porzione di 1,49 euro.

Si tratta di una cremosa vellutata con il 60% di verdure tra cui cavolfiore, zucca, carote, zucchine, pomodoro, patate, spinaci e broccoli. A queste, per insaporire, si aggiungono porro, cipolla, basilico e sedano. L’altro ingrediente sembrerebbe essere solo l’acqua.

Infine, sarebbe pronta in soli 7 minuti e l’energia per porzione sarebbe di 57 kilocalorie.

Il secondo e il terzo posto

Al secondo posto troviamo, invece, Findus Minestrone Tradizionale il Passato, a base di verdure e legumi con un prezzo medio per porzione di 1,34 euro.

Al terzo posto, poi, troviamo Orogel Virtù di Zuppa ceci e lenticchie nere, con altre verdure e un prezzo medio per porzione di 1,85 euro.

Altre in classifica

Alternative che troviamo sempre nella classifica di Altroconsumo potrebbero essere:

Orogel Virtù di Zuppa Leggerezza con verdure e cereali interi, prezzo medio 1,75 euro per porzione;

Cucina Sartor Bio Zuppa dell’Orto con orzo e farro, prezzo medio 1,65 euro per porzione;

Findus Zuppa Leggera Ricetta senza cereali con verdure e legumi e prezzo medio 1,50 euro per porzione;

I cuochi di Ninfa Aurora Cremosa di zucca, carota e curcuma, prezzo medio 1,50 euro per porzione;

Orogel Virtù di Zuppa Ribollita con crostini di pane e cavolo nero, prezzo medio 2,00 euro per porzione;

Coop Zuppa di Verdure con orzo, farro e avena, prezzo medio 1,10 euro per porzione.

