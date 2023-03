È tempo di organizzare qualche weekend fuori porta in primavera e di pianificate le vacanze estive. Sarebbe perfetto riuscire a trovare un volo aereo low cost economico per fare un viaggio eccezionale, senza spendere cifre da capogiro. Ecco la compagnia che si è aggiudicata un prestigioso premio e propone biglietti a prezzi vantaggiosi.

Eletta migliore compagnia aerea dell’anno e il biglietto più economico costa solo 15 euro

Le temperature miti e l’aria primaverile aumentano la voglia di viaggiare e di scoprire nuove mete, lontano da casa. È il periodo perfetto per non patire il freddo, ma anche il caldo eccessivo, e di ammirare gli alberi in fiore e i paesaggi colorati. Se riusciamo ad organizzarci bene, potremmo spendere poco e soggiornare a molti Km di distanza dalla propria città. I prezzi di molte compagnie aeree low cost sono accessibili e convenienti, aiutano a programmare un viaggio economico. In cambio di qualche servizio in meno offerto a bordo, le tariffe del biglietto si abbassano notevolmente. Dovremo rinunciare anche alla business class o ad un bagaglio corposo, per assicurarci il prezzo più vantaggioso.

Eletta migliore compagnia aerea dell’anno ed è low cost

Conquista sempre più consensi una compagnia low cost ungherese, la Wizz Air che fa decollare il primo aereo nel 2004 da Katowice. Propone più di 600 rotte e opera in Italia in diversi aeroporti, come Palermo, Bologna, Milano, Roma, Pescara e Verona. Gli editori di Airlineratings, in base a diversi criteri, nel 2020 la nominano come best low cost airline, un importante e prestigioso riconoscimento. Pochi sanno che ogni anno si svolgono gli importantissimi Air Transport Awards, evento dove si assegnano premi che riguardano il trasporto aereo.

Il riconoscimento più ambito nell’anno 2023 è toccato proprio alla Wizz air, compagnia in forte espansione, che offre un’esperienza di viaggio confortevole ed a bassa impronta ambientale. Infatti, non solo è eletta migliore compagnia aerea dell’annoma è anche tra le più sostenibili ed ecologiche al Mondo. Potremmo raggiungere località italiane distanti nella stagione primaverile a prezzi sorprendenti. Se vogliamo partire l’ultima settimana di aprile approfittiamo dei biglietti in offerta a 15 euro, come quello per raggiungere il mare di Palermo da Venezia. A giugno il volo che collega Milano a Olbia lo potremmo trovare a 15 euro, 35 se parti da Roma. Se poi scegliamo un alloggio a prezzi bassi, la nostra vacanza potrebbe costare veramente poco.

I segreti per viaggiare spendendo poco

Al posto di scegliere costosi hotel, potremmo optare per altri tipi di sistemazione, come un appartamento o un ostello con cucina in comune. In questo caso potremmo preparare i pasti ai fornelli ed evitare di mangiare ogni giorno fuori. Gli alloggi di questo genere possono anche essere particolarmente alla moda e confortevoli e scegliamoli anche in base alla zona d’interesse. Informiamoci prima sui costi dei mezzi di trasporto pubblici, così da scegliere il migliore in base alle nostre esigenze. Approfittiamo delle offerte online per acquistare i biglietti dei musei o il carnet che permette ingressi in più luoghi culturali, ad un costo minore.