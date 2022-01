“Possiede tutte le virtù dell’uomo, ma senza averne i difetti”. Ci piace citare questa frase di Lord Byron, poeta e patriota inglese che così descriveva i cani. Possiedono i nostri pregi ma non i nostri difetti, questi amici fedeli e pieni d’amore. Chi li ha e sempre li avrà sa a cosa ci riferiamo. Quando ci attendono davanti alla porta per tutta la giornata. Quando ci corrono incontro facendoci un sacco di feste. E quando siamo cattivi e stressati, loro sanno come farci passare l’arrabbiatura. Oltretutto, andiamo a fare una passeggiata assieme e facciamo del moto che fa bene al cuore e al fisico. Oggi vedremo un cane dalle mille qualità, ma davvero quasi sconosciuto. Perlomeno in Italia. Elegantissimo e aristocratico quasi nessuno conosce questo meraviglioso cane di origini antiche che adora la famiglia e i bambini.

Già dal nome si capiscono tante cose

L’abbiamo personalmente visto a una esposizione canina, quando ancora si potevano fare. È il “Pharaon Hound”, ovvero Cane dei Faraoni. E in quella sua posizione tradizionale da seduto ricorda gli affreschi dell’antico Egitto. Ma secondo gli esperti questo magnifico esemplare non avrebbe legami diretti col paese del Nilo. Sembrerebbe incredibile, eppure tra la sua comparsa ufficiale tra gli allevatori, nel 1600 e l’antico Egitto non ci sarebbero più collegamenti. Anche, se vedendolo in foto, ricorda tantissimo gli esemplari di questa antica civiltà. La sua terra natia sarebbe però l’isola di Malta.

Elegantissimo e aristocratico quasi nessuno conosce questo meraviglioso cane di origini antiche che adora la famiglia e i bambini

Lasciando da parte la sua origine, così misteriosa, vediamo le sue caratteristiche. Il Cane dei Faraoni nasce come esemplare da caccia dei nobili e degli aristocratici. È citato anche in alcuni documenti storici come un abile cacciatore di cervi e daini. Per nulla intimorito dalle dimensioni maggiori delle sue prede, questo cane è dotato di un’energia incredibile.

Le più recenti selezioni l’hanno però reso uno splendido cane da compagnia. Ama sì fare delle lunghe passeggiate, per indole, ma anche altrettante soste davanti al focolare domestico. È affezionatissimo alla famiglia e stravede per i bambini. Tranquillo e docile, presenta una curiosità e un’intelligenza davvero notevoli. Potrebbe sembrare molto aristocratico e distaccato, ma difficilmente si separa dal nucleo familiare, interagendo invece in continuazione.

