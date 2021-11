In questi mesi si sono ormai delineate con decisione delle tendenze per la stagione invernale che fanno avvicinare le diverse generazioni. Mai come prima d’ora possiamo trovare lo stesso look su ventenni e sessantenni, con un risultato che soddisfa chi lo indossa e chi guarda. Questo perché l’eleganza diventa più accessibile e si unisce in un matrimonio insolito con outfit sportivi e urban chic. In particolare, tornano i completi che prima erano relegati alle occasioni importanti e che ora sdrammatizziamo per indossarli in ogni occasione.

Eleganti e snelle con questa tendenza dell’inverno capace di affascinare e darci 10 anni in meno. Infatti, la struttura sagomata di alcuni capi del completo maschera gli inestetismi, come fanno anche i capi larghi dal taglio maschile. Le regole però non sono più le stesse e bisogna quindi imparare a districarsi, per non apparire come una segretaria anni ‘80. Tutto sta negli accostamenti di colori e tessuti, per un look che comunica fiducia in sé stessi e charme.

La rivoluzione dei completi alla moda quest’anno prende ispirazione sia dal guardaroba femminile che da quello maschile. Troviamo sia il tailleur pantalone che lunghi abiti romantici, ma anche tubini, abito blazer e completi a tre pezzi. Allo stesso tempo, troviamo tailleur maschili con pantaloni e giacca molto ampi, ma reinterpretati con eccentrici tocchi di colore. Questo look si adatta a ogni tipo di fisico, dal momento che la taglia lascia ampio margine di manovra.

Ricordiamoci, però, di concludere l’opera con delle scarpe sfacciatamente femminili, a punta e bicolor. Anche se questo autunno ha definitivamente aperto la porta alla tendenza che unisce sportivo ed elegante, con un contrasto di stile e tessuti che, a sorpresa, finisce per funzionare. Quindi, ad un comodo completo maschile possiamo associare delle scarpe da ginnastica in pelle o addirittura degli stivali da pioggia, che ormai sfoggiano le modelle più famose.

Possiamo quindi finalmente togliere la polvere dai nostri completi

In ogni caso, possiamo finalmente togliere la polvere dai nostri completi, anche a tre pezzi, e associarci qualche capo insolito. Ad esempio, una semplice tshirt o una maglietta in chiffon o satin. Torna anche alla ribalta la giacca invernale per eccellenza per donne eleganti e sofisticate.

Per quanto riguarda i colori del completo, andiamo sicuri sul bianco, ma anche sul marrone e sul nero. I completi però trovano anche nuova espressione con parti o interamente fucsia, lilla e verde.

Il blazer, comunque, rimane al centro dell’attenzione, trasformandosi in abito o giacca invernale. Tanto più che è tornata la pelle ed è corsa agli acquisti per questo materiale che ringiovanisce tutte con eleganza e sensualità. Entrambi rigorosamente accompagnati da stivali importanti, alti e scamosciati o militari e in pelle.

Per rimpolpare l’armadio e raggiungere la giusta combinazione di capi, consideriamo tutte le alternative. Ecco come fare affari d’oro comprando vestiti firmati e alla moda a prezzi bassissimi.