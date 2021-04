Esiste un’elegante e bellissima soluzione per decorare le pareti di casa ormai tristi e vecchie. Per ridare un tono alla casa non basta solo appendere quadri o dare una mano di pittura, ma serve ben altro.

C’è bisogno di qualcosa che lasci a bocca aperta gli ospiti. Qualcosa che sia elegante e al tempo stesso leggero e non pesante. Per fortuna abbiamo questa elegante e bellissima soluzione. Si potrebbe pensare che sia una soluzione costosa, ma in realtà non lo è nemmeno così tanto. Questo splendido decoro è possibile metterlo in quasi tutte le case: sia che siano arredate con mobili moderni sia arredate con mobili vintage.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Elegante e bellissima soluzione per decorare le pareti di casa ormai tristi e vecchie

È arrivato il momento di adornare le nostre pareti di casa con la boiserie. Questa tecnica di decoro era molto amata in Francia ed ebbe il suo boom nel 17esimo e 18esimo secolo. Ancora oggi infatti se si visita la reggia di Versailles è possibile notare come sia preponderante la boiserie.

Al tempo la boiserie era molto pesante, poteva essere sia in legno liscio sia intarsiato. E spesso faceva anche da cornice ai grandi quadri appesi alle pareti. Oggi non c’è bisogno di tutto questo sfarzo che andrebbe ad appesantire la casa. Oggi la boiserie viene realizzata con materiali molto più leggeri con linee morbide.

Si possono creare quadrati, rettangoli o anche solo linee che percorrono la parete. Si possono dipingere a contrasto oppure si possono fare dello stesso colore della parete. Insomma ci si può veramente divertire con questo decoro, ottimo per la sala da pranzo e per il corridoio.

Dove si compra la boiserie

Dunque ci sono varie soluzioni per avere la boiserie in casa. La prima è quella di farsela fare da un falegname, in questo modo si può decidere assieme a questo come farla. Un’altra soluzione, sicuramente più economica, è quella di acquistare online i pezzi di boiserie già finiti e attaccarli alla parete.

Approfondimento

3 negozi fantastici e alternativi per arredare casa al meglio.