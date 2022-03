Durante la settimana, complice anche il poco tempo a disposizione, la voglia di cucinare potrebbe essere davvero poca. Ecco, perché la nostra Redazione cerca di suggerire ai propri Lettori dei piatti veloci, ma pur sempre gustosi. Come nell’occasione odierna, in cui proponiamo una ricetta fatta con pochi ingredienti, ma mirati a ottenere il successo a tavola. Vedremo un piatto economico ma super saporito, che non ha l’obiettivo della salute questa volta, ma semplicemente di presentare una variante piacevole. Almeno oggi il piacere della tavola vuole sconfiggere quello del benessere.

Come preparare la pietanza

Potremmo definire questa ricetta come la vellutata delle tre P: patate, pancetta e prezzemolo. Sono praticamente i tre ingredienti principali che caratterizzano questo piacevolissimo piatto. Vediamo quali ingredienti ci servono per una vellutata per quattro persone:

1 kg cerca di patate, stando attenti a scegliere una qualità che non si sfaldi troppo;

un paio di cipolle;

brodo vegetale;

pancetta affumicata a cubetti;

latte;

formaggio grattugiato;

olio Evo;

sale e pepe;

una spolverata di curry;

una spolverata di prezzemolo.

Economico ma super saporito, ecco un piatto pratico e semplice per mettere in tavola una sorpresa diversa dal solito

Dedichiamoci ora alla preparazione della nostra vellutata 3 P:

iniziamo pelando le patate, lavandole, tagliandole a pezzetti e mettendole in una casseruola, assieme alla cipolla tagliata finemente;

facciamo cuocere, ricoprendo con il brodo vegetale i nostri ingredienti e arrivando fino al bollore. Da questo punto in poi, sempre con il coperchio sulla pentola, cuciamo per un’altra mezz’oretta a fuoco basso;

nel frattempo, rosoliamo la pancetta, facendola diventare croccante e spolverandola con un po’ di curry e di pepe;

una volta che patate e cipolle avranno terminato la cottura, aggiungiamo un po’ di latte e formaggio grana a nostro piacere. Mescoliamo e con l’aiuto di un frullatore a immersione, e rendiamo il composto vellutato e cremoso. Potrebbero servire un altro paio di minuti per addensare la nostra vellutata. A questo punto, spolveriamo di prezzemolo e uniamo sopra la pancetta;

Ecco un piatto pratico che prevede la presenza del solo formaggio grattugiato. Teoricamente, potremmo anche sostituire il latte con qualche formaggio a nostra scelta. Questa vellutata si presta molto bene a essere servita con dei crostini o delle bruschette.

