Dove è diretta l’economia inglese? E il Ftse 100?

Inquadriamo la situazione dell’economia britannica e di questo importante indice azionario con vari tipi di analisi.

Economia inglese e Ftse 100

La situazione macro.

Diversi indicatori dell’Ocse, tra cui il leading composite indicator, segnalano quanto meno un rallentamento del quadro macroeconomico.

E, in effetti, tali indicazioni sono state confermate da grandezze, come il PIL.

Nonostante ciò, l’indice Ftse 100 ha proseguito lungo il proprio trend rialzista.

Una delle principali spiegazioni potrebbe ricondurre al livello delle quotazioni, rispetto al fair value, stimato con modelli econometrici, come il FED modificato.

Sulla base di questo indicatore un valore di equilibrio si pone attorno agli 8.354 punti.

Pertanto le attuali quotazioni sono a sconto e, probabilmente anche per tale motivo, questo indice non ha avuto le ripercussioni ribassiste, conosciute da altri.

Magic Box

Il seguente è un grafico, settato su time frame settimanale, che applica il metodo Magic Box.

Per/entro il setup della settimana del 4 aprile (retta verticale), è quindi proiettato un target in area 8.310 (che approssima gli 8.354 punti calcolati con l’analisi fondamentale), all’intersezione tra retta orizzontale, retta ascendente superiore e retta verticale.

La retta ascendente rossa rappresenta un supporto dinamico, e bordo inferiore del pattern elaborato con Magic Box.

Conferme con il Quadrato di Gann

Il seguente grafico, sempre su time frame settimanale, applica la tecnica del Quadrato di minimo.

Con la freccia rossa è stato rimarcato un setup temporale, che approssima quello già proiettato da Magic Box.

Infine, per concludere sul tema riguardante economia inglese e Ftse 100, verifichiamo, con la tecnica degli orbitali planetari, una eventuale convergenza con il target di 8.310.

Orbitali planetari

Dal target di 8310 per la settimana del 4 aprile, calcoliamo come segue.

8.310/360=23,08.

23X360=8.280.

In chiusura di settimana del 4 aprile, Mercurio si troverà in posizione geocentrica a 23 gradi in Ariete.

Quindi: 8.280+23=8.303.

Riferimento sostanzialmente sovrapponibile al target di 8.310.

Pertanto anche la tecnica degli orbitali planetari conferma il target già proiettato.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT“