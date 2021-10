Ammettiamolo, non tutti siamo proprio Riccardo cuor di leone. C’è chi ama scalare le montagne e chi preferisce starsene comodo sul divano di casa. Non c’è giusto e sbagliato, ciascuno ha le sue caratteristiche che lo distinguono dagli altri.

Essere ben poco impavidi non è una colpa, è solo un dettaglio del proprio carattere. Tuttavia, esistono figure particolari, a metà strada tra il fifone e l’audace, come ad esempio l’ormai famoso leone da tastiera. Si tratta di colui che commenta ogni post sui social, spesso con toni offensivi, ma che di persona è incredibilmente pacato.

Cos’è che influenza questo nostro modo di essere che probabilmente ci porteremo dietro per sempre?

Alcuni diranno l’esperienza, altri ancora diranno l’oroscopo. Ma siamo sicuri che l’oroscopo possa influenzare il nostro modo di essere fino a questo punto? Certo che sì e Noi della Redazione abbiamo fatto una scoperta molto interessante.

Eccoli i segni più fifoni dello zodiaco che si spaventano anche della propria ombra

Abbiamo scovato i tre segni più paurosi di tutto lo zodiaco e non vediamo l’ora di illustrarli ai nostri Lettori.

Iniziamo dal primo. Si tratta del Toro, un segno caratterizzato dall’incertezza e dal dubbio continuo. Prima di prendere una decisione ne passa di acqua sotto i ponti, figuriamoci prima di affrontare una sfida. Insofferenti ai cambiamenti, preferiscono che sia qualcun altro a “testare” le novità prima di loro.

Andiamo al secondo segno fifone, il sagittario.

I nati sotto questo segno credono sempre nella bontà degli altri e sprizzano fiducia verso (quasi) tutti. Accanto a questa caratteristica che potremmo dire addirittura nobile, ve n’è un’altra assai diversa, che riguarda proprio il loro scarso coraggio.

Un po’ come il toro, il sagittario non ama i cambiamenti e rifugge dalle competizioni in cui non conosce l’avversario e le regole del gioco.

Andiamo adesso al terzo segno, il fifone per eccellenza.

Il più pauroso di tutti

Chi si troverà mai sul podio della classifica dei meno coraggiosi? Il cancro ovviamente.

Lunatico, spesso insicuro ed estremamente emotivo, il cancro è un segno molto particolare. Lo si può vedere sprizzare di gioia e poi improvvisamente piangere a dirotto. Bipolarismo? Mah no, solo accentuata sensibilità. E come tante persone sensibili, i nati sotto questo segno non amano le sfide, per paura di far male a sé e agli altri.

Ecco perché preferiscono godersi un buon aperitivo, magari in compagnia dei loro amici toro e sagittario.

Eccoli i segni più fifoni dello zodiaco che si spaventano anche della propria ombra, ma che in fondo sono dei teneroni.