Quando si parla di frutta si pensa sempre a come e quanta mangiarne. Si pensa alle sue proprietà nutritive e al modo di utilizzarla per preparare dolci e dessert di ogni tipo.

Inoltre, si pensa alla dieta ed al suo basso contenuto calorico rispetto ad altri alimenti. Difficilmente, però, immaginiamo anche di poter sfruttare la frutta fuori dalla nostra cucina e dal classico ambito culinario. Non la frutta fresca che siamo soliti consumare, ma essiccata e che quindi può conservarsi a lungo.

È per questo motivo che oggi Noi della Redazione vogliamo illustrare ai nostri Lettori qualcosa di originale e inaspettato. Un modo di usare mele, pere e quant’altro in modo diverso dal solito, che pochi immaginano.

Vediamo di cosa si tratta.

Eccoli i modi geniali di utilizzare la frutta essiccata in casa e in cucina

Iniziamo dalla decorazione di casa. In un precedente articolo avevamo parlato di un metodo incredibile per riutilizzare la buccia delle mele e cioè proprio per ornare il nostro appartamento.

Proprio come le mele, possiamo anche sfruttare le arance e metterle in piccoli vasetti poggiati su mensole, mobili e tavoli delle stanze o all’ingresso.

Questo metodo, però, non serve solo a decorare la casa, ma anche a profumarla, sprigionando nell’aria un odore inconfondibile e soprattutto naturale. Si evitano in questo modo i deodoranti per ambienti artificiali, spesso inefficaci e talvolta anche molto costosi.

Passiamo adesso alla cucina e vediamo a cosa potrebbero servire i nostri spicchi d’arancia disidratati e non solo.

La frutta essiccata in cucina

Servono a realizzare infusi e tisane. Ci basterà metterne una manciata in una tazza, versare dell’acqua bollente e aspettare che si raffreddi. In questo caso suggeriamo di aggiungere anche qualche stecca di cannella che regalerà un sapore speziato e un profumo inebriante.

Possiamo scegliere la frutta che preferiamo e sottoporla ad essiccamento, per poi gustarla in infusi e bevande a nostro piacimento.

Altri modi di utilizzare la frutta disidratata in cucina sono la farcitura e la decorazione di dolci. Pensiamo ad esempio alla ricetta dei classici muffin o di una normale torta. Potremmo pensare di aggiungere nell’impasto non la solita frutta fresca tagliata a piccoli pezzi, ma proprio la frutta essiccata. Allo stesso modo, possiamo utilizzarla per decorare i nostri dolci e dargli un tocco di colore in più.

Eccoli i modi geniali di utilizzare la frutta essiccata in casa e in cucina come probabilmente non avevamo neppure immaginato.