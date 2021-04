Prolungata a tutto aprile la zona rossa o similare, non ci resta che mangiare. Cosa che sicuramente avremo fatto in questi giorni di festa. E, se azonabbiamo messo su qualche chilo, ecco le tisane perfette per smaltire le abbuffate di Pasqua e Pasquetta. Proponiamo ai nostri Lettori due splendidi rimedi per depurare l’organismo ed eliminare le scorie: carciofo e ortica con menta. Vediamole assieme ai nostri Esperti della Redazione.

L’alleato del fegato il carciofo

Se desideriamo assoldare un vero e proprio spazzino di fegato e intestino, il carciofo è quello che fa per noi. Prepareremo una tisana con le sue foglie, magari aggiungendo anche del succo di limone o di arancia. Sia per mitigare il gusto molto aspro, sia per dare un ulteriore sprint al metabolismo, grazie alla vitamina C. Prepariamo dunque:

un pentolino con almeno un litro di acqua calda;

25/30 grammi di foglie di carciofo;

mezzo limone o un’arancia;

20 grammi di semi di finocchio. Se in casa abbiamo il granulare al finocchio delle bevande dei nostri bambini, andrà bene anche quello.

Lasciamo in infusione le foglie di carciofo e quelle di semi, quindi filtriamo e aggiungiamo gli agrumi, o, la bevanda dei bimbi. Possiamo gustare la tisana dopo cena, ma anche farne una bottiglia da sorseggiare durante la giornata.

Eccole le tisane perfette per smaltire le abbuffate di Pasqua e Pasquetta. La tisana perfetta per il pancreas

Eccole le tisane perfette per smaltire le abbuffate di Pasqua e Pasquetta, andando a pulire anche il pancreas. Perfetta in quest’azione la tisana con ortica e menta. Se vogliamo creare una tisana fai da te, andremo ad acquistare in erboristeria l’occorrente, ma possiamo anche raccoglierlo nei campi. Come nel caso dell’ortica. Se utilizziamo quest’ultima fresca, basterà mettere delle foglie in una tazza con acqua calda, per poi filtrare. Se, invece utilizzeremo quelle secche, ne basteranno circa due cucchiaini. Aggiungiamo quindi 10/15 grammi di menta piperita e andremo a preparare una tisana perfetta per la pulizia del sangue e della circolazione.

Approfondimento

