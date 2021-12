“Non ci resta che piangere”. Come dimenticare il meraviglioso film con Troisi e Benigni che tornano indietro nel tempo e cercano di fermare Cristoforo Colombo. E se da un lato ci tocca piangere perché a fine anno abbiamo le tasse da pagare, dall’altro invidiamo le famose miniere delle Americhe. Sì, proprio quelle che resero ricche la Spagna, a discapito però delle povere popolazioni indigene. Ma questo è un altro tema. Tornando a noi, eccola la miniera d’oro in cui si infileranno questi 3 segni letteralmente baciati dalla Fortuna e sostenuti da Giove. Potrebbero essere davvero delle ore infuocate per questi 3 segni super fortunati. Vediamoli assieme, ringraziando sempre i nostri Lettori per la fiducia accordataci.

Che rincorsa per il Toro

Saranno sicuramente contenti i nostri Lettori nati sotto il segno del Toro che ultimamente si vedono spesso protagonisti. Abbiamo già anticipato nei giorni scorsi che questo segno, assieme all’Ariete potrebbe dominare il 2022. Ma, a differenza del collega, il Toro potrebbe prendere una rincorsa più lunga. Proprio come fa nella sua indole, quando carica il torero nella corrida. Le stelle parlano chiaro:

Venere concederà la sua protezione in tutti i campi amorosi;

Giove e la Fortuna assisteranno i Tori in campo finanziario ed economico.

Dicembre potrebbe essere veramente il mese della semina per il raccolto ricchissimo del 2022.

Eccola la miniera d’oro in cui si infileranno questi 3 segni letteralmente baciati dalla Fortuna e sostenuti da Giove

Finalmente torna tra i segni più fortunati l’Acquario. Sospiro di sollievo per i nati sotto questo segno, contraddistinti spesso da un grandissimo senso artistico. E proprio in ambito lavorativo, finalmente gli Acquari si accorgeranno di essere sfruttati ma sottopagati. C’è tantissima energia che gravità attorno al lavoro, ma è tempo di vedere corrisposti adeguatamente i propri sforzi. Orizzonte decisamente positivo per i nuovi introiti. Benissimo anche in campo amoroso, sia per i single che per le coppie affiatate.

Lo Scorpione alle prese col risiko

Davvero particolare la situazione l’oroscopo dello Scorpione per i prossimi giorni. Sembra di vederlo mentre gioca a risiko, con tantissimi obiettivi aperti e tanta voglia di conquistare. Ci sono carri armati colorati un po’ ovunque, ma finalmente le stelle porteranno anche l’attesa fortuna. In queste ore i dadi della sorte mostreranno solo numeri alti. Ci sarebbero delle grandi novità in cantiere e pronte a esplodere già all’inizio del 2022. In campo sentimentale Venere è al fianco degli Scorpioni, sia single che sentimentalmente legati.

Approfondimento

Se Leone e Ariete erano i favoriti 2021 attenzione che questo segno passerà il fine anno travolto dalla fortuna