Ecco un’ottima idea per approfittare del ponte del 2 Giugno e concedersi il primo tuffo in questo incantevole paesino siciliano

Con l’estate ormai alle porte e l’asticella del termometro sempre più alta è arrivato il momento di programmare le tanto desiderate vacanze. Forse è ancora presto per parlare di ferie, ma sicuramente giugno è il mese perfetto per i primi tuffi. Magari, sfruttando anche il “maxi ponte” del 2 Giugno, è il momento giusto per concedersi un primo assaggio dell’estate.

Un’ottima idea per approfittare del ponte del 2 Giugno e concedersi il primo tuffo potrebbe essere quella di visitare la meravigliosa Castel di Tusa. Situato nella costa nord siciliana, praticamente di fronte le isole Eolie, questo piccolo paesino può vantare importanti riconoscimenti internazionali grazie al suo mare unico.

Da ben 7 anni infatti, questo bellissimo borgo marino ottiene la prestigiosa Bandiera Blu. Si tratta di uno speciale riconoscimento internazionale basato sul rispetto di standard qualitativi altissimi. I principali sono la bellezza delle spiagge, la qualità delle acque e dei servizi offerti e le politiche di sostenibilità ambientale adottate.

Alla scoperta di un borgo incantevole dove natura, arte e storia si fondono

Castel di Tusa è senza dubbio la meta ideale per chi ama il mare. Lontana dal turismo di massa, questa località ha saputo guadagnarsi nel tempo un’ottima reputazione per le sue acque cristalline. Questo piccolo paesino può infatti vantare ben due spiagge premiate con la famosa Bandiera Blu. Un primato di tutto rispetto se si considera che l’intero Brasile può vantarne appena 13!

Tuttavia le attrazioni di questo luogo eccezionale non finiscono qui. Castel di Tusa è uno dei centri principali della famosa Fiumara d’arte, un museo all’aperto tra i più grandi al mondo. Nel raggio di pochi chilometri sarà possibile visitare undici fantastiche opere d’arte contemporanea perfettamente immerse nella natura.

Un altro luogo di interesse storico che merita senz’altro una visita è Halaesa. Si tratta di un importante sito archeologico comprendente i resti di una città del V Secolo a.C. Di recente peraltro nel sito sono stati scoperti i resti di tre templi e di un teatro di epoca ellenistica.

Con un mare incantevole, un museo a cielo aperto ed una storia millenaria Castel di Tusa è il luogo perfetto per una piacevole vacanza. Visitare questo luogo potrebbe essere davvero un’ottima idea per approfittare del ponte del 2 Giugno e concedersi il primo tuffo in un mare da favola!