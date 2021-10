Abbiamo deciso di organizzare la cena che da tempo avevamo promesso ai nostri amici e così, dopo aver organizzato il menù, dovremo pensare al dolce. In questi casi la cucina si divide in due grandi categorie: chi ama fare i dolci e chi proprio non lo sopporta. Se tra i lettori c’è chi appartiene a questa categoria, ecco uno strepitoso dessert senza cottura che lascia tutti a bocca aperta per la sua semplicità e gusto. Quello proposto oggi, è un dolce davvero semplice al quale affiancheremo anche qualche nuova tecnica di cottura. Vediamo allora come preparare una meravigliosa torta fredda di yogurt con coulis di frutti rossi.

Ingredienti e preparazione

Per la nostra torta avremo bisogno di:

Frutta rossa mista (fragole, lamponi, mirtilli) 250g;

Zucchero a velo 50g;

Yogurt greco 500g;

Gelatina per dolci;

Biscotti integrali;

Panna fresca 300g;

Bacca di vaniglia.

Cominciamo subito dalla preparazione della coulis di frutti rossi, ossia una versione più rapida della classica confettura. Sarà sufficiente tagliare i frutti a pezzetti, mettere in padella ed aggiungere 20 grammi di zucchero e poca acqua e lasciar cuocere per 10 minuti.

Una volta pronta la guarnizione passiamo alla base, per la quale sarà necessario prima di tutto ammollare i fogli di gelatina per dolci.

Ecco uno strepitoso dessert senza cottura che lascia tutti a bocca aperta

Mentre la gelatina si ammorbidisce, porteremo a bollore 50g di panna liquida nella quale poi lasceremo sciogliere definitivamente i fogli. La panna restante sarà montata con delle fruste e incorporata in seguito.

Uniamo lo yogurt ai semi del baccello di vaniglia e, una volta freddata la panna e sciolta la gelatina, uniamo amalgamando delicatamente i due composti. Aggiungiamo la panna montata e, con movimenti leggeri dal basso verso l’alto, la uniremo al composto in modo da non sgonfiarla.

Non resta che trasferire il composto di yogurt in uno stampo da plumcake e livellare per bene con una spatola. A questo punto metteremo i biscotti sbriciolati sulla base facendo aderire bene e metteremo in frigo a freddare per almeno 3 ore.

Varianti

Una volta messa in frigo la torta fredda allo yogurt, dovremo attendere il tempo necessario a che si raffreddi per toglierla dallo stampo. A questo punto avremo ottenuto una meravigliosa mattonella di yogurt profumato alla vaniglia da guarnire con la nostra coulis di frutti rossi. Possiamo, in ultimo, decorare con qualche piccolo frutto rosso ed una fogliolina di menta.

Tuttavia, se siamo golosi di cacao, potremmo sostituire la coulis con del cioccolato fuso precedentemente a bagno Maria.

