Quante volte ci capita di avere una grande fame ma abbiamo fretta. E in più con la mente che proprio rifiuta il solito tramezzino, o il panino dell’ultimo momento, e, men che meno, una triste insalata.

Sono i giorni in cui ci assale la voglia di qualcosa di buono che regali soddisfazione al palato e allo stomaco, e non sia un piatto scontato o di ripiego.

In simili casi, ecco uno speciale primo piatto facile e veloce per quando non c’è tempo ma si ha tanta voglia di mangiare qualcosa di buono.

Una facile preparazione umbra

Si tratta di un pesto umbro, alternativo, gustoso e profumatissimo, con cui condire principalmente la pasta. In questa regione si mangia come condimento delle ciriole, che è una pasta fresca, fatta semplicemente con farina e acqua, simile ai pici toscani.

Ora, il nostro consiglio non può di certo essere quello di preparare la pasta fresca. Anche perché abbiamo premura di preparare qualcosa di alternativo in tempi da record.

Allora consigliamo semplicemente di usare una pasta secca che abbiamo già in credenza e scelta al supermercato con grande attenzione. Sempre per guadagnare tempo, consigliamo di preparare con grande anticipo un pò di pesto umbro.

Lo conserviamo in barattoli sterilizzati, da tenere come scorta e usare all’occorrenza. Sarà utile per condire una bruschetta, della carne o semplicemente della pasta come nel nostro caso.

Prepariamo lo speciale primo piatto facile e veloce che non deluderà

Ecco, di seguito, gli ingredienti occorrenti:

a) 500 gr di pasta;

b) due spicchi di aglio;

c) 60 gr di gherigli di noci;

d) 30 gr di pinoli;

e) una manciata di basilico e di maggiorana;

f) una manciata di timo e origano fresco;

g) 40 gr di parmigiano e 50 gr di pecorino grattugiati;

h) 1/2 bicchiere di olio evo;

i) peperoncino in polvere e sale, quanto basta.

Preparazione

Sbucciamo l’aglio, togliamo l’anima centrale e tritiamolo al coltello. Versiamolo nel mixer insieme al basilico, alla maggiorana, al timo e all’origano. Infine aggiungiamo le noci, i pinoli e i formaggi.

Azioniamo il mixer e aggiungiamo, a filo, mezzo bicchiere di olio evo. Lavoriamo lentamente, fino ad ottenere un pesto morbido e ben amalgamato.

Cuociamo la pasta in acqua bollente e salata. Scoliamola e condiamola con il pesto, aggiungendo alla fine un pò di polvere di peperoncino, se di nostro gradimento.

Nulla da eccepire, ma ecco uno speciale primo piatto facile e veloce per quando non c’è tempo ma si ha tanta voglia di mangiare qualcosa di buono.

Infine, in questo articolo presentiamo un altro primo piatto fantastico, ma preso da un’altra regione d’Italia. Stiamo parlando degli spaghetti alla carrettiera, che rimandano appunto ai sapori di Sicilia.