Vuoi risparmiare sull’acquisto dello sgrassatore? Ecco uno sgrassatore fai da te che non danneggia la salute. Un alleato prezioso per la pulizia della casa. Quello che trovi al supermercato è un concentrato di sostanze chimiche e rischi di danneggiare le superficie più delicate. Allora ti consigliamo di provare questo prodotto naturale per fare uno sgrassatore efficace, economico, sicuro e che fa bene all’ambiente.

Il bicarbonato di sodio

Ecco uno sgrassatore fai da te che non danneggia la salute, il bicarbonato di sodio.

Lo sapevi che il bicarbonato di sodio viene usato in farmacia come antiacido contro i bruciori di stomaco? Trova impiego anche nei dentifrici perché è leggermente abrasivo e sbiancante. Può essere usato per pulire frutta e verdura. Ma non solo. Il bicarbonato ha un elevato potere per le macchie di unto e degli odori. Quindi è ideale per la pulizia di tutte le superficie della cucina e degli elettrodomestici.

Ricetta sgrassatore fai da te

Sciogli 1 cucchiaio di bicarbonato in 500 ml di acqua distillata. Aggiungere 10 gocce di olio essenziale della profumazione che preferisci e completa con qualche goccia di detersivo ecologico per i piatti. Metti il composto in uno spruzzino.

Alcune cose che puoi pulire con il bicarbonato

Per i piani della cucina sporchi di grasso ti basterà creare un miscuglio di acqua tiepida, bicarbonato e qualche goccia di detersivo per i piatti. Potrai lavare pentole, coperchi, padelle, posate, piatti, bicchiere ecc.

I contenitori di plastica

Puoi lavare i contenitori di plastica distribuendo sopra un po’ di bicarbonato e successivamente sfregare con una spugna. Oppure puoi provare a metterli a mollo in una bacinella con acqua tiepida e quattro cucchiai di bicarbonato.

Spugne e utensili per la pulizia

Per quanto riguarda le spugne, le spazzole e altri utensili della cucina, prepara il solito mix di acqua calda o tiepida e la giusta quantità di bicarbonato. Con l’aiuto di uno spruzzino, distribuisci la soluzione sugli utensili e lascia agire per 20-30 minuti. Puoi usarlo anche per i tappetti oppure per le cucce degli animali.

Il frigo

Ogni tanto è bene pulire a fondo il frigorifero. All’interno di questo si possono sviluppare cattivi odori o macchie e muffe. Infatti, il bicarbonato di sodio assorbe gli odori, anche quelli più forti. È ottimo per pulire frigoriferi in cui siano stati conservati pesci o altri cibi dall’odore pungente.

Macchie sui vestiti

Una tazza di bicarbonato aggiunta nel cassetto della lavatrice farà sì che la tua biancheria venga fuori più pulita e più brillante. Quanto alle macchie, le puoi rimuovere strofinando con una soluzione di bicarbonato, aceto e miele.