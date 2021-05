Ecco uno sciroppo miracoloso facile da preparare in casa con un frutto spesso dimenticato e dalle tante proprietà curative

Tra poco sarà tempo di more di gelso! Questo frutto un tempo diffuso in tutta Italia, oggi è invece di difficile reperimento. Eppure, i gelsi sono un super frutto, dalle molteplici proprietà curative e salutari.

Andiamo a conoscerli più da vicino!

Originari del Medio Oriente, le principali specie conosciute e presenti nel nostro Paese sono il gelso bianco e quello nero. Mentre il bianco ha un sapore dolce e poco incisivo, al contrario quello del gelso nero è piacevole e rinfrescante ed è dato da un perfetto equilibrio tra il dolce e l’acidulo.

I gelsi hanno proprietà dietetiche e curative molto importanti per la nostra salute.

Pur apportando poche calorie, sono invece ricchi di ferro, potassio, magnesio e vitamine. Anche se la loro ricchezza maggiore, che li rende ricercati, è quella relativa ai polifenoli e flavonoidi, conosciuti per le loro capacità antiossidanti.

Ma quando è possibile raccogliere questo frutto spesso dimenticato e dalle tante proprietà curative?

La raccolta inizia a giugno e si protrae per tutto luglio.

È simile a quella delle olive nel senso che si usano delle reti, che però vengono spesso svuotate poiché a differenza delle olive, i gelsi si potrebbero schiacciare facilmente.

Questo frutto lo si può tenere per qualche giorno anche fuori dal frigo. Messo in frigo invece dura per qualche settimana. Ovviamente se surgelati, i gelsi li potremmo consumare anche dopo un anno circa!

Ecco allora uno sciroppo miracoloso facile da preparare in casa con un frutto spesso dimenticato e dalle tante proprietà curative

Il gelso nero, succulente e dal sapore piacevole e rinfrescante, oggi lo si vede sporadicamente. Spesso le more di gelsi vengono lasciate sui rami, a maturare fino a cadere e marcire, senza che nessuno si degni di raccoglierli.

Uno spreco indicibile se si pensa che l’albero di gelso produce quintali di frutta ogni anno senza alcun trattamento, se non una semplice potatura annuale.

Per svariati motivi, dunque, e soprattutto per le tante proprietà curative sia dell’albero di gelso che dei suoi frutti, la coltivazione dello stesso andrebbe rivalutata.

I gelsi sia banchi che neri possono essere mangiati sia freschi che in confetture.

Ma ecco uno sciroppo miracoloso facile da preparare in casa con questo frutto spesso dimenticato e dalle tante proprietà curative.

Andiamo a vedere allora come preparare lo sciroppo di gelso!

Ecco la ricetta per 1 kg di gelsi neri!

Bisogna innanzitutto centrifugare i gelsi. Fatto questo vanno messi in una pentola e portati ad ebollizione.

Durante la fase della ebollizione che deve durare circa 5 minuti va aggiunto un cucchiaio di zucchero.

Ad ebollizione ultimata, spegnere e far raffreddare!

A quel punto bisogna versare il composto così ottenuto in piccoli recipienti di vetro. Ottimi in questo caso sono le bottigliette che contengono i succhi di frutta, così andiamo anche a riciclare.

Una volta fatto raffreddare il tutto, le bottigliette contenenti lo sciroppo, vanno tappate bene e disposte in una pentola con acqua, che deve essere portare ad ebollizione. In questo secondo passaggio l’ebollizione deve durare almeno 10 minuti.

Fatto ciò, non resta che spegnere e far raffreddare!

Lo sciroppo così preparato, pronto per essere utilizzato e anche conservato per anni, risulta essere miracoloso per la cura dell’afte alla bocca!

Basta infatti tenerlo in bocca per qualche istante, prima di poterlo tranquillamente ingoiare essendo del tutto naturale e l’afta avrà i minuti contati!

