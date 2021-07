Ci siamo spesso occupati di come alcuni comportamenti siano fondamentali al fine di rimanere in salute. Effettivamente, risulta molto importante comprendere come ognuno di noi abbia un ruolo nella prevenzione e nella cura del proprio corpo. Sia attraverso comportamenti alimentari che grazie all’attenzione ai possibili segnali e campanelli d’allarme.

Un piccolo campanello

D’altronde, è la percezione dei sintomi a farci capire quando qualcosa non va. Sia che si tratti di disturbi blandi, quali un raffreddore, sia che si parli di malattie più gravi. Con quest’ultime in particolare, poi, non è facile riconoscere i campanelli d’allarme. A volte li si confonde con altri sintomi o, altrettanto frequente, non li si considera con la giusta attenzione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco uno dei primi sintomi del tumore allo stomaco che spesso molti sottovalutano

Eppure, purtroppo, sebbene siano piccoli e quasi insignificanti, alcuni segnali potrebbero dirci molto di più di quanto pensiamo. Soprattutto se accompagnati ad altri e se fanno la loro apparizione in specifiche condizioni. Andiamo a vedere un esempio. Infatti, ecco uno dei primi sintomi del tumore allo stomaco che spesso molti sottovalutano.

Per quanto l’incidenza di questo tipo di cancro stia leggermente diminuendo nell’occidente, sono ancora molte le persone che ci si ritrovano a doverci combattere. Le cause, come immaginiamo, possono essere diverse e non sempre sono riconducibili a cattive abitudini. Questo tumore in particolare è causato da una massa di cellule che crescono in maniera incontrollata., il più delle volte partendo dalla mucosa.

Anche per questo motivo, come è possibile vedere nella sezione dedicata a questa malattia da parte dell’AIRC, i sintomi possono essere diversi. Tra questi vi è anche la forte difficoltà a deglutire cibi solidi e, in generale, a mandare giù la saliva. Come possiamo immaginare questo sintomo da solo non potrà confermarci nulla. Se prolungato, recidivo e presente assieme ad altri fastidi legati all’apparato digerente, invece, potrebbe voler dire qualcosa.

Nel caso lo si ritenesse adeguato, quindi, anche dopo il parere del proprio medico, potrebbe essere una buona idea quella di effettuare una gastroscopia, ovvero l’esame che permette di scoprire queste diagnosi.