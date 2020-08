Ecco uno dei migliori titoli italiani, sottovalutato del 50%, che continua a perdere quota: quando entrare in acquisto?

Banca FarmaFactoring è uno dei migliori italiani se si costruisce un indicatore che valuti il titolo sulla base del suo confronto con il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, il PE, il PEG e il PB. Ad esempio il titolo risulta essere sottovalutato di circa il 50% quando confrontato con il suo fair value, oppure utilizzando il PE, a parità di utili, Banca FarmaFactoring potrebbe apprezzarsi di oltre il 100% per allinearsi al PE del settore di riferimento.

Anche gli analisti sono concordi nel considerare il titolo sottovalutato. Il prezzo obiettivo medio, infatti, esprime una sottovalutazione del 50%, mentre il consenso medio è Outperform.

Ecco uno dei migliori titoli italiani, sottovalutato del 50%, che continua a perdere quota: quando entrare in acquisto secondo l’analisi grafica e previsionale?

Banca FarmaFactoring (MIL:BFF) ha chiuso la seduta del 24 agosto a quota 4,64€ in ribasso dello 0,11% rispetto alla seduta precedente.

Nonostante la forte sottovalutazione, l’impostazione grafica del titolo è molto negativa e potrebbe da un momento all’altro vedere un’accelerazione ribassista.

Sia sul giornaliero che sul mensile la tendenza in corso è ribassista e non si vedono, almeno per il momento, possibilità di inversione al rialzo.

Il caso più interessante, però, è sul settimanale dove c’è una situazione di incertezza che potrebbe, in poco tempo, trasformarsi o in un’accelerazione rialzista o in una ribassista.

In quest’ottica i livelli da monitorare sono 4,7154€ e 4,5736€. Una chiusura settimanale superiore a 4,7154€ farebbe scattare una proiezione rialzista con obiettivi in area 5,8€, 7,6€ e 9,4€. Qualora, invece, la chiusura settimanale dovesse essere inferiore a 4,5736€ le quotazioni si potrebbero dirigere verso area 1,15€ con possibilità di massima estensione in area 0,342€.

