Terminata la giornata lavorativa siamo talmente stanchi che ci butteremmo a letto o sul divano spesso senza neanche mangiare.

Questa forte stanchezza dopo aver trascorso tutto il giorno fuori casa non ci consente di fare grandi cose la sera prima di metterci a letto.

Purtroppo, infatti sono poche le persone che ad un bel film o a qualche programma in TV preferiscono leggere un bel libro.

Un’abitudine che dovremmo recuperare

Guardare la TV ci leva sicuramente meno energie che leggere un libro e spesso con la stanchezza della sera, la concentrazione e la voglia di leggere viene meno.

Questa è però un’abitudine che dovremmo ricominciare a prendere. Leggere ci fa viaggiare anche quando siamo chiusi in casa. Ci dà la possibilità di vivere esperienze che nella realtà non saremmo mai in grado di affrontare. È vero che guardare la TV è più semplice, ma nulla ci riempie più della lettura di un libro che può emozionarci.

Ecco uno dei migliori libri del 2020 consigliato per una lettura piacevole e rilassante prima di andare a dormire

Stiamo parlando del libro “Parlarne tra amici” di Sally Rooney.

La scrittrice riesce in modo dolce ed elegante a farci entrare nei panni della protagonista del libro, Frances.

Frances è una studentessa universitaria che vuole diventare a tutti i costi una poetessa. In questo libro, la scrittrice ci racconta i tormenti tipici dell’età adolescenziale. Vedremo infatti la protagonista in mezzo ad un quadrilatero amoroso. Importante ricordare che il libro è ambientato a Dublino. Ecco, quindi, uno dei migliori libri del 2020 consigliato per una lettura piacevole e rilassante prima di andare a dormire.

Non resta che leggerlo e immergersi nella vita e nelle avventure della protagonista e scoprire le relazioni con gli altri protagonisti del libro.

Una lettura piacevole e rilassante come questa ci farà andare a dormire col sorriso e rilassati. Spesso leggere un libro ci concilia il sonno più di un bel film o della nostra serie TV preferita.