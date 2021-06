Viaggiare non può che far bene al corpo e alla nostra mente, perché ci permette di staccare dallo stress quotidiano e ricaricarci di energie positive.

L’Italia è ricca di bellissimi posti da scoprire, spesso tendiamo a scegliere mete più lontane quando luoghi meravigliosi si trovano vicino a noi.

Ecco uno dei borghi medievali più belli d’Italia da visitare assolutamente caratterizzato da vicoli pittoreschi e panorami mozzafiato, vediamolo assieme.

Alla scoperta di Arrone

Arrone è situata in provincia di Terni, in Umbria ed è circondata da bellezze naturistiche come la Cascata delle Marmore e il fiume Nera.

Il borgo sorge su un colle roccioso ed è ricco di storia, ancora oggi mantiene la sua struttura medievale, con torri, e cinte murarie.

Quando varcheremo Porta san Giovanni, l’ingresso del castello, rimarremo colpiti dalle antiche costruzioni in pietra e dai numerosi intrecci di vicoli e vie.

Incantevoli sono il Campanile civico e la torre longobarda a base quadrata, sulla cui cima troviamo un ulivo secolare selvatico, nato nel periodo della sua edificazione.

La chiesa San Giovanni Battista è letteralmente un capolavoro gotico, con interni decorati vivacemente attraverso sensazionali affreschi quattrocenteschi.

Tra gli edifici religiosi c’è il Santuario della Madonna dello Scoglio, situato su una roccia a strapiombo affacciata sulla Valle del Nera dal panorama incredibile.

Curiosità e attività

Arrone è un’incredibile meraviglia del Parco Fluviale del Nera in cui possiamo effettuare diverse attività sportive.

Per gli amanti dello sport potremo effettuare escursioni in bicicletta, il trekking, scendere sul fiume in canoa e arrampicare su roccia.

Ciò che accomuna chi fa escursioni e chi passeggia o visita questo luogo con la famiglia, è gustare i prodotti tipici.

La lista è vasta, non si può non provare prodotti deliziosi quali il tartufo, l’olio, le carni, i vini e anche i gamberi di fiume.

Ecco uno dei borghi medievali più belli d’Italia da visitare assolutamente caratterizzato da vicoli pittoreschi e panorami mozzafiato, è ora di fare le valigie.

Approfondimento

In pochi conoscono questo piccolo borgo perla delle Marche che conquisterà i nostri cuori e il nostro palato