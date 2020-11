Gli italiani ne mangiano in gran quantità pensando che facciano bene alla salute ma si dimenticano spesso delle quantità consigliate. La frutta secca è tra gli alimenti più usati per snack e piatti più sani e leggeri. Adatta per coloro che intendono seguire un adeguato piano alimentare con un giusto apporto proteico, di fibre, vitamine e sali minerali. Inoltre, è indicata per chi non ha a disposizione molto tempo da dedicare alla preparazione di uno spuntino intermedio tra i pasti principali. Ad alto contenuto di nutrienti in particolare grassi polinsaturi, la frutta secca rappresenta un ottimo carburante naturale per affrontare la giornata. Ma quanta frutta secca è opportuno mangiare al giorno?

Quali sono le dosi consigliate dagli esperti?

A fronte dei suoi innumerevoli benefici, gli esperti mettono in guardia dalle quantità, prese talvolta sottogamba dagli amanti del genere. I più golosi, infatti, abusano della bontà di questi alimenti.

Poco più di una manciata, è questa la quantità consigliata è pari ai 20-30 grammi, ossia circa 20 noccioline e circa 7 noci, ad esempio. Dunque, 30 grammi al giorno sono le quantità giornaliere indicate. Inoltre, la frutta secca è consigliata per tutte le età anche per i più piccoli, magari tritata e sminuzzata ed aggiunte alla pappa delle più piccini a partire dallo svezzamento. Dai 4 anni in poi, la frutta secca può essere ingerita dai bambini anche intera. Attenzione a possibili intolleranze, come tutti gli alimenti, infatti, per alcuni soggetti si potrebbe sviluppare un’allergia ad un solo o a più tipi di frutta secca.

Ecco uno degli snack più salutari secondo gli esperti. Tipologia

Tendenzialmente la frutta secca si divide in due gruppi, frutta secca lipidica e glucidica. Nel primo gruppo si trova la frutta in guscio, tra cui mandorle, nocciole, noci, pistacchi e pinoli. Vengono inseriti in questa categoria anche le noccioline americane. La frutta secca glucidica, che gli esperti sostengono essere più zuccherina comprende frutti come l’uva passa, datteri e prugne.

