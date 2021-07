In estate con il caldo che ci assale e avvilisce siamo alla continua ricerca di ricette veloci e fresche da consumare a pranzo o cena. Questo perché non vogliamo appesantirci troppo e restare attivi per tutto il resto della giornata o serata. Quindi non abbiamo molta voglia di perdere tempo davanti ai fornelli.

Ecco allora che la Redazione di ProiezionidiBorsa oggi propone questa comoda insalata a base di quinoa.

Ecco un’incredibile insalata con pochissime calorie fresca e gustosa per l’estate

La quinoa è una sorta di pseudocereale ma non contenendo glutine è perfetta per i celiaci. Ha un basso indice glicemico ed è molto saziante, per questo è perfetta per chi è a dieta.

Vediamo come condirla in una gustosa insalata!

Ingredienti

Ecco gli ingredienti occorrenti per 2 persone:

a) 150 grammi di quinoa;

b) 80 grammi di foglie di spinacini;

c) 100 grammi di piselli;

d) qualche fetta di zenzero;

e) olio evo;

f) sale e pepe, quanto basta.

Procedimento

Prendiamo la quinoa e la laviamo bene sotto l’acqua corrente in modo da eliminare la saponina. Questa sostanza, che ricopre i semi di quinoa, serve per tenere lontani gli uccelli. Se vogliamo eliminare quel sapore amaro, è fondamentale lavare la quinoa per bene.

Ora mettiamo la quinoa in una pentola e aggiungiamo dell’acqua fino a coprirla. Accendiamo il fornello e lasciamo cuocere per circa una decina di minuti. Fatto questo, scoliamo e lasciamo che si raffreddi. Quando la quinoa sarà fredda la sgraniamo con una forchetta e ci dedichiamo agli altri ingredienti.

Prendiamo gli spinacini, li laviamo e li lasciamo sgocciolare in modo che perdano l’acqua in eccesso. In una ciotola, uniamo la quinoa e gli spinacini, e mescoliamo per bene. A questo punto, possiamo aggiungere i piselli. Si possono usare tranquillamente quelli già precotti, o in alternativa sbollentare quelli freschi.

Non ci resta che mescolare il tutto, salare e pepare a piacere. Versare due cucchiai di olio evo e poi aggiungere l’ultimo ingrediente, lo zenzero. Prendiamo una radice, eliminiamo la buccia esterna e tagliamo qualche fettina sottile. Se lo zenzero è troppo invadente per i nostri gusti, possiamo aggiungere della menta.

Ed ecco un’incredibile insalata con pochissime calorie fresca e gustosa per l’estate. Veloce da preparare, è un’ottima idea quando non si ha molta voglia di cucinare.

Approfondimento

Pochissimi sanno che la quinoa e altri alimenti sono perfetti per gli snack da aperitivo senza glutine