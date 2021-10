Ecco un’idea veloce e semplice per consumare gli albumi avanzati e renderli protagonisti di una ricetta sfiziosissima

Se cuciniamo creme o altri dolci ci può capitare di non usare gli albumi. A volte serve solo il tuorlo, altre volte, come nel caso del tiramisù, decidiamo di usare solo la parte più gialla dell’uovo e lasciare quella più trasparente.

Solitamente vengono buttati oppure vengono conservati nel frigo. Ma anche in questi casi rischiano di finire nella spazzatura perché non sappiamo mai cosa farne. Oltre alle classiche meringhe, a torte al cioccolato con gli albumi, o frittate particolari, c’è una ricetta molto particolare originaria del Portogallo che sorprenderà i nostri ospiti.

Si tratta del Molotof o budino di albumi. Conosciuto anche con il nome originale di Pudim de Claras. Questa tipologia di dolce è molto frequente nel nord del Portogallo, ma anche in Brasile. È semplicissimo da fare e soprattutto ci aiuta a ridurre gli sprechi trasformandoli in una soluzione dolcissima da leccarsi i baffi. Inoltre, risulta al sapore leggero e non prevede l’utilizzo di alimenti troppo calorici.

C’è una regola però per quanto riguarda il Molotof, non si può eliminare lo zucchero! Insieme allo sciroppo è infatti l’unica cosa che aiuta ad insaporire la parte più anonima dell’uovo.

Ecco quindi un’idea veloce per consumare gli albumi avanzati e renderli protagonisti di una ricetta sfiziosissima.

Si chiama Molotof ed è composto di due ingredienti semplicissimi

Per il nostro Pudim Molotof ci serviranno pochi ingredienti e uno stampo classico da budino con delle onde:

8 albumi di uovo (sono circa 250 gr);

125 gr di zucchero (più o meno 7 cucchiai);

Burro q.b.

Per il caramello:

150 gr di zucchero;

100 ml di acqua circa.

Prendere un contenitore cupo, versare gli albumi e cominciare a montarli a neve. Mentre cominciano a fare la schiuma, aggiungere poco alla volta lo zucchero a cucchiai. Continuare a montare il composto finché non si raggiungerà la consistenza di una mousse sofficissima e lucida.

A questo punto il nostro stampo da budino di circa 18 cm di diametro con le onde andrà imburrato. Una volta pronto, versiamo il nostro composto-meringa e cerchiamo di sbattere lo stampo finché non sarà pareggiato e non avremo eliminato tutti i vuoti.

Ecco un’idea veloce e semplice per consumare gli albumi avanzati e renderli protagonisti di una ricetta sfiziosissima

La caratteristica particolare di questo dolce è che viene cotto a bagnomaria. Ecco perché la sua lucidità e la consistenza gelatinosa non si perdono mai. A questo punto cuocere, quindi, a bagnomaria, caldo a 200 ° per 25 minuti all’incirca. Il budino rimarrà morbido, mentre sopra si creerà una crosticina marrone come una meringa. Spegnere il forno e lasciar raffreddare per almeno 10 minuti.

Nel frattempo prepariamo il caramello. Versiamo in una terrina 150 gr di zucchero e 100 ml di acqua. Fare attenzione al fuoco perché se troppo alto rischia di bruciare il caramello. Amalgamare piano piano a fuoco lento per far sì che lo zucchero si sciolga senza attaccarsi. Quando avrà raggiunto un colore bronzato, togliere dal fuoco e lasciar freddare qualche secondo. Versare a piacimento sulla nostra mega meringa portoghese. Questo tocco finale farà andare in estasi le nostre papille gustative!

Il Molotof può essere servito anche con una crema al cioccolato fondente, con un topping ai frutti di bosco o con una crema al limone, a seconda dei nostri gusti.