Capita molto spesso che si desideri fare un regalino a un’amica che compie gli anni, a un genitore o a qualcuno che ci ha fatto un favore. Tuttavia, non di rado le idee scarseggiano. E ci si ritrova ad acquistare oggetti inutili e non personali che, probabilmente, chi li riceve si dimenticherà di possedere nel giro di poco tempo. Per questo, la cosa migliore da fare è sempre ingegnarsi e, quando possibile, creare qualcosa di unico e originale, che per l’altra persona acquisti un valore affettivo che va ben oltre il prezzo. Ecco dunque un’idea geniale per un regalo unico che duri nel tempo senza rovinarsi. Questo oggetto ha infatti tutte le caratteristiche che un regalo ben studiato dovrebbe avere, e sarà sicuramente apprezzato.

Ecco un’idea geniale per un regalo unico che duri nel tempo senza rovinarsi

Cosa dura più delle pietre? Queste vengono levigate, si modificano leggermente, sono sicuramente un po’ delicate, ma la loro forma permane comunque per moltissimo tempo. Un’ottima idea regalo, allora, può essere scrivere o dipingere qualcosa sopra una pietra o un sasso. Può essere un messaggio d’affetto, uno schizzo o un vero e proprio capolavoro in miniatura.

Materiale occorrente per dipingere sui sassi

Per realizzare questo oggetto, sono necessari colori acrilici, pennelli di varie misure e vernice finale lucida. Su un foglio a parte si possono invece fare schizzi e prove, così che il risultato finale sia davvero perfetto. Per il soggetto, si può consultare internet per dei tutorial che spiegano passo a passo come disegnare. Sui sassi, i soggetti più disegnati sono gufi, topi e fantasie astratte, ma non c’è limite all’immaginazione e ciascuno può scegliere di fare ciò che vuole.

Sicuramente chi riceve un sasso dipinto resterà sorpreso, ma allo stesso tempo commosso dalla cura e dal tempo che è stato dedicato alla creazione di quel regalo.

Approfondimento

Ecco un’idea innovativa fai da te e a costo quasi zero per rendere più bello e luminoso il nostro giardino usando dei semplici sassi