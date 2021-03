Chi non ha mai litigato con lo scotch almeno una volta nella vita. Quando serve e c’è da incollare qualcosa si perdono minuti e minuti per ritrovare l’inizio. Mai che si becchi al primo tentativo. Questo succede con tutti i tipi di nastri adesivi ma più comunemente con lo scotch trasparente. Soprattutto, perché essendo trasparente, diventa complicato distinguere la parte iniziale per srotolarlo.

Ecco un’idea geniale per ritrovare subito l’inizio dello scotch a cui non abbiamo mai pensato

A volte, quando ci viene in mente, ripieghiamo l’ultima parte su se stessa, così da avere il segno. Ma è una cosa scomoda soprattutto perché la volta successiva il pezzo andrà eliminato. E si sprecherà anche un po’ di scotch. Idem se si applica un pezzettino di carta.

E, invece, esiste un metodo geniale che può far risparmiare tempo e scotch. Quando il nastro ci servirà basterà rimuoverla e tagliare il pezzo che serve. Senza preoccuparsi di non trovare l’inizio o doverlo tagliare per forza.

Ed ecco un’idea geniale per ritrovare subito l’inizio dello scotch a cui non abbiamo mai pensato! Questo oggetto magico non è altro che una graffetta!

Proprio quelle che si usano per tenere insieme i fogli. Meglio quelle classiche di metallo, però. Così non c’è pericolo di rovinarne il rivestimento, oltre al fatto che potrebbe rimanere attaccato allo scotch.

Basterà attaccarla alla parte dello scotch libera, dopo che abbiamo finito di usarlo. In questo modo l’inizio si ritroverà in un attimo. Niente più manicure rovinata e niente spreco di nastro adesivo. Un metodo semplicissimo che risolve un problema fastidioso.

Ed ecco un’idea geniale per ritrovare subito l’inizio dello scotch a cui non abbiamo mai pensato. Così una graffetta da ufficio prende nuova vita e può essere utilizzata per non farci disperare. Chi l’avrebbe mai detto!

