Ecco un’idea cioccolatosa facile e veloce per un dessert alternativo che incontra la magia del pistacchio

Se c’è un alimento che mette d’accordo quasi tutti quello è il cioccolato.

Per alcuni è considerato un vero e proprio vizio da concedersi di tanto in tanto, per altri un salva vita da avere sempre in casa.

A qualsiasi delle due fazioni apparteniamo, quanti possono dire di non concedersi almeno nel weekend un piccolo stravizio al gusto di cacao? Inoltre, se proprio volessimo pulirci la coscienza in qualche modo, ricordiamo sempre che il cioccolato possiede innumerevoli proprietà benefiche.

Il cacao infatti sembrerebbe essere un ottimo alleato del sistema cardiovascolare, un buon antiossidante ed un antidepressivo naturale.

Un mix esplosivo

Cosa ne verrebbe fuori se ad affiancarlo mettessimo un altro alimento che conta orde di appassionati?

Stiamo ovviamente parlando del pistacchio, un delizioso seme che ormai conosciamo in tutte le salse.

Nudo e crudo, da sgranocchiare o da utilizzare in dolci o piatti salati, primi, secondi, tavolette di cioccolato, creme.

Un altro protagonista di tantissime ricette di fronte a cui sono pochi quelli che riescono a dire “no, grazie”.

È proprio con il cioccolato che il pistacchio si sposa benissimo, per uno degli incontri più golosi che possiamo immaginare. Si tratta del brownie con mousse di pistacchio, una variante del classico brownie ma con l’aggiunta in superficie di una soffice nuvola verde. Il risultato è quasi commovente e merita assolutamente una chance.

Per il brownie:

220 g di cioccolato fondente

200 g di burro

4 uova

120 g di farina ’00

200 g di zucchero semolato

15 g di cacao amaro in polvere

15 g di lievito per dolci

1 pizzico di sale.

La prima cosa da fare è sciogliere a bagnomaria il cioccolato ed il burro e mettere il composto da parte a raffreddare. Aggiungiamo alla farina il lievito, la polvere di cacao ed un pizzico di sale e procediamo poi a montare le uova con lo zucchero.

Uniamo quanto ottenuto con il composto di cioccolato e burro e dopo aver amalgamato bene aggiungiamo anche il mix di farina e cacao. L’impasto finale ottenuto dovremo versarlo in una teglia con carta da forno e cuocere per circa 30/40 minuti a 180 gradi.

Pochi minuti per una favolosa mousse

Ingredienti:

150 g di crema al pistacchio spalmabile;

250 g panna da montare zuccherata;

120 g latte condensato.

Il procedimento è semplicissimo e prevede una veloce preparazione in tre tempi.

Prima di tutto montiamo la panna a neve ferma e solo in un secondo momento aggiungiamo la crema di pistacchio. Dopo aver continuato a montare il composto aggiungiamo infine il latte condensato e concludiamo con un ultimo giro di fruste. La mousse è pronta e lascerà tutti senza parole.

Per servire il dolce completo, tagliamo il brownie in pezzi quadrati o rettangolari e con un sac à poche distribuiamo sulle varie porzioni la mousse. Non potremo mai più farne a meno!

