È vero, manca ancora qualche giorno al pranzo di Pasqua, ma l’indecisione sul menù è ancora tanta. Vorremmo preparare qualcosa di nuovo e gustoso invece della solita pasta al forno o dell’agnello arrosto. Ma soprattutto cerchiamo un’idea diversa per degli antipasti più originali e non le classiche tartine improvvisate.

Abbiamo già parlato dei bignè salati da farcire con mascarpone e speck, oppure con le patate. Però questa volta vogliamo davvero stupire gli ospiti con qualcosa di originale e fatto con le nostre mani.

Allora, per preparare lo stomaco alle delizie che verranno con le altre portate, ecco un’idea. Possiamo cucinare delle focaccine farcite davvero sofficissime, un’ottima e pratica soluzione. Ci vorrà un po’ di tempo per la lievitazione, ma possiamo preparare l’impasto con largo anticipo. Così da cuocerle all’ultimo e servirle ancora calde e fragranti.

Ecco un’idea appetitosa e irresistibile per un antipasto non solo buonissimo ma anche scenico da servire a Pasqua

Se vogliamo portare in tavola un piatto della tradizione ma con qualche modifica possiamo anche cucinare l’agnello diversamente. La ricetta che abbiamo proposto in un precedente articolo fa proprio al caso nostro. L’agnello sarà succulento e tenerissimo, una delizia per il palato.

Ingredienti per le focaccine farcite:

200 gr di farina manitoba;

200 ml di acqua tiepida;

70 gr di semola;

8 gr di lievito di birra fresco;

7 gr circa di sale fino;

olio Evo;

sale grosso;

½ cucchiaino di miele;

250 gr di zucchine;

200 gr di primo sale;

150 gr di porchetta affettata.

Procedimento:

Prima pensiamo all’impasto per le focaccine, sciogliendo il lievito e il miele nell’acqua tiepida. A questo punto uniamo la farina e la semola setacciate e iniziamo ad impastare;

Quando l’impasto inizierà ad addensarsi aggiungiamo il sale sciolto in un cucchiaio d’acqua. Continuiamo ad impastare finché il composto non sarà omogeneo e si staccherà dai bordi;

Trasferiamo l’impasto su un piano infarinato e lavoriamolo facendo diverse pieghe. Dopodiché dividiamolo in 5 panetti dello stesso peso e creiamo delle palline;

Per creare le focaccine serviranno degli stampi rotondi oppure dei coppapasta che andremo ad ungere con un po’ di olio. Altrimenti usiamo una teglia unta, schiacciamo le palline, distanziandole bene e creando dei dischi. Lasciamo lievitare per 2 ore a temperatura ambiente o nel forno spento, bucherelliamole con le dita solo dopo 30 minuti;

Cospargiamole con l’olio e del sale grosso e inforniamo a 220° gradi per circa 10 minuti in modalità ventilata;

Prendiamo le zucchine e tagliamole a fettine sottili, con il pelapatate e cuociamole sulla griglia. Farciamo le focaccine ancora calde con le zucchine, il primo sale a dadini e abbondante porchetta.

Quindi, ecco un’idea appetitosa e irresistibile per un antipasto così buono da leccarsi i baffi. Queste focaccine sono così fragranti che sarà impossibile resistere. Anche se siamo poche persone probabilmente conviene prepararne qualcuna in più per usarle anche come pane.

