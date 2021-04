Ecco l’unico modo infallibile per rendere il balcone sicuro per i gatti, per evitare che cadano giù o saltino sul balcone del vicino scongiurando screzi con i condomini e lesioni al felino

Si sa, se abbiamo fatto la scelta di acquistare un animale d’affezione, dobbiamo prendercene cura. E soprattutto metterlo in sicurezza. Perché il gatto salta e non è detto si salvi. O che non riporti lesioni importanti.

Il micio ha un’innata capacità di atterrare sulle quattro zampe e una velocità di volo pari alla metà di quella dell’uomo. Questo depone a suo favore. Però non potrebbe bastare per metterlo in salvo. Anche perché la caduta accidentale non è l’unico problema. Il nostro felino può disturbare il vicino se salta sul suo balcone e via via vaga per balconi, tetti e tettoie altrui.

Cosa fare

Innanzitutto possiamo creare sul balcone un ambiente a lui congeniale. Possiamo cioè renderlo interessante con arredi e accessori che lo tengono impegnato e lo incuriosiscono. Ecco l’unico modo infallibile per rendere il balcone sicuro per i gatti, per evitare cadano giù o saltino sul balcone del vicino scongiurando screzi con i condomini e lesioni al felino.

Occorre realizzare una rete. Dal punto di vista estetico ci sacrificheremo un pochino. Però, ad oggi, è l’unico modo suggerito dagli esperti pet per essere veramente sicuri che il micio non spicchi il volo.

Scegliamo la rete giusta

Il gatto è creativo. Quindi dobbiamo scegliere con cura. Dobbiamo sincerarci che la rete scelta sia resistente agli strappi, alle bizzarrie atmosferiche e ai raggi ultravioletti. Conta anche la dimensione, cioè lo spazio tra gli intrecci.

Deve essere tale da non permettere al gatto di passare oltre. Può sembrare una costrizione. Invece è un modo per poter consentire al pet di uscire di casa mentre svolgiamo una normale attività. È l’unica possibilità che possiamo utilizzare per farlo stare in balcone. E non è poco.

Dimensione e fissaggio

Ecco l’unico modo infallibile per rendere il balcone sicuro per i gatti, per evitare cadano giù o saltino sul balcone del vicino scongiurando screzi con i condomini e lesioni al felino. La classica rete.

Però è bene ripeterselo perché non ci sono altri rimedi in grado di garantire la stessa sicurezza. Tra le maglie lo spazio (come già anticipato) deve essere congruo. Non superare di solito i 2-4 cm. Il fissaggio di solito è alla nostra portata. Molte reti in commercio sono predisposte per essere fissate con pochi tasselli e fascette.