Ecco una versione super light e proteica del soufflé al cioccolato per le fredde sere invernali

Voglia di cioccolata calda ma abbiamo paura di fare uno sgarro? Fortunatamente le nuove frontiere della cucina ci vengono incontro con delle soluzioni più sane e salutari.

Con l’arrivo delle serate fredde, sicuramente rimarremo di più in casa accoccolati sul divano a vedere la tv. Ma il mix piumone, divano e serie tv ha bisogno di un compagno per eccellenza: la cioccolata calda. Possiamo tranquillamente sostituire i prodotti confezionati del supermercato con un dolcetto. Semplice e velocissimo da fare, ci fa risparmiare sull’acquisto. Senza considerare che le cose fatte in casa sono prive di ulteriori dolcificanti e coloranti, che i prodotti in busta e già pronti possiedono.

Due cucchiaiate di questa cremosità ci rallegra la serata e ci fa bene al cuore

Inoltre sembra che il cioccolato amaro, che nella ricetta verrà usato in polvere, abbia un sacco di benefici. Risulta infatti associato ad effetti positivi sul colesterolo, sulla pressione sanguigna e sul cuore. Molto probabilmente questo sarebbe strettamente legato al ruolo di un alcaloide, la teobromina. Quest’ultima, contenuta ad alti livelli nella pianta di cacao, possiede un’azione vasodilatatrice e cardiostimolante. La percentuale di cacao perfetta dovrebbe essere intorno al 60-70 % per ottenere i benefici sopracitati e senza le controindicazioni di calorie e grassi.

Vediamo allora una versione super light e proteica del soufflé al cioccolato per scaldare le fredde sere invernali. Basteranno due cucchiaiate di questa golosità morbida fuori e cremosa dentro per farci tornare il buonumore.

Ci serviranno pochissimi ingredienti:

100 ml di latte scremato o latte di mandorla;

20 gr di olio di semi;

2 tuorli;

100 gr di albumi;

10 gr di amido di mais;

50 gr di cacao amaro;

30 gr di cioccolato fondente;

un cucchiaio abbondante di miele;

pistacchi o nocciole per decorare q.b.

Prima di tutto mescoliamo in un pentolino il latte scremato, il cioccolato fondente fuso, 10 gr di olio di semi e le uova. Incorporiamo al composto l’amido di mais e il cacao amaro in polvere. Montiamo a neve gli albumi e con un pizzico di zucchero a velo e uniamoli al composto ormai freddo. Aggiungiamo il miele che è sostitutivo dello zucchero. Mescoliamo sempre finché non si addensa.

Inumidiamo le cocotte con l’olio di semi rimasto. Versiamo il composto e cuociamolo in striscioline di carta da forno della misura delle cocotte a 200° per 12 minuti (forno preriscaldato). Possiamo gustare il nostro soufflé fumante nel pirottino e decorare a piacimento con granella di pistacchio o nocciola.

Si va a creare quindi una valida alternativa ai prodotti pronti e soprattutto più leggera. L’assenza di zucchero sia nel cacao che nella ricetta in generale o di burro, e l’uso del miele in sostituzione, aiuta a non creare degli squilibri per la nostra linea. E può garantirci uno sgarro ogni tanto senza farci sentire in colpa!!