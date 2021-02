Quando si ha il desiderio di cedere alla tentazione di mangiare qualcosa buono ma non si ha il tempo di mettersi ai fornelli e preparare un dolce, ecco la ricetta che risolverà il problema in un lampo. Una torta fai da te, magari che presenta anche pochi e semplici ingredienti, è una vera ricchezza da non sottovalutare.

Considerando additivi e conservanti delle merende confezionate, infatti, è consigliato allacciarsi il grembiule e sfornare una creazione direttamente dalla cucina di casa.

Ma cosa scegliere quando si ha poco tempo a disposizione? Ecco una ricetta semplice e veloce che conquisterà tutti solamente alla sua vista. Non appena, una volta sfornata, si presenterà già farcita e pronta per essere addentata.

Morbida e gustosa, la torta versata alla crema pasticcera si realizza veramente in pochi minuti.

Ingredienti

a) 2 uova;

b) 170 g di zucchero semolato;

c) 70 g di farina tipo 00;

d) 30 g di fecola di patate;

e) 50 ml di latte;

f) 60 ml di olio di semi;

g) 1 bustina di lievito per dolci;

h) scorza grattugiata di un limone.

Per la farcia

a) crema pasticcera q.b. oppure marmellata.

Ecco una torta talmente facile e veloce che esce dal forno già farcita, ottima per chi ha poco tempo. Procedimento

Prendere le uova e lavorarle con lo zucchero fino ad ottenere una consistenza spumosa. Successivamente, aggiungere a filo anche il latte, poi l’olio mescolando con un cucchiaio e amalgamando gli ingredienti.

A questo punto, setacciare la farina, poi la fecola di patate ed infine il lievito. Pian piano unirli al composto.

Infine, aggiungere la scorza grattugiata di limone e mescolare ancora qualche minuto.

Prendere una tortiera, rivestirla con un foglio di carta da forno e versare metà del composto. Far cuocere per circa 10 minuti, in forno riscaldato in precedenza, alla temperatura di 170° C.

Poi, tirare fuori dal forno e versare al centro la crema pasticcera o la marmellata. Spalmare leggermente con un cucchiaio ma non arrivare al bordo.

Versare sopra la crema l’altra metà dell’impasto e far cuocere per altri 15 massimo 20 minuti.

Si consiglia di spolverare la torta con un po’ di zucchero a velo prima di servirla ed il risultato sarà ancora più sorprendente.

Bella e facilissima, da provare!

