Le torte rustiche sono il piatto ideale per andare incontro ai gusti di tutti. Sono saporite, sfiziose, profumate e adatte in ogni occasione. Esistono una miriade di ricette, ma ecco una torta rustica ricca e golosa nata da un amore austriaco che farà impazzire tutti: il Danubio. È un rustico tipico della cucina napoletana, l’anima di tutte le feste. È formato da tante palline di pasta brioche, messe una accanto all’altra, che dopo la lievitazione si uniscono a formare un unico grande impasto. Non si taglia, né si divide, ma si pizzica, perché le soffici sfere possono essere facilmente staccate con le mani.

Un po’ di storia

La ricetta del Danubio è quella di un dolce austriaco che viene importato in Italia, grazie ad una storia d’amore. Giovanni Scaturchio dopo la Grande Guerra tornò a Napoli, dove anni prima aveva fondato una delle più rinomate pasticcerie, e portò con sé la sua bella moglie austriaca e la ricetta del Buchteln. Originariamente questo dolce era farcito con marmellata di prugne o albicocche, ma poi Scaturchio lo rivisitò e farcì le palline anche con crema alla vaniglia o al cioccolato. Qualche tempo più tardi propose la versione salata, che ancora oggi spopola tra le vie di Napoli e viene servita come aperitivo o antipasto in tutte le case.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Ecco una torta rustica ricca e golosa nata da un amore austriaco che farà impazzire tutti

La caratteristica di questo rustico di successo è il contrasto tra il dolce della pasta brioche ed il salato del ripieno, infatti si crea un connubio perfetto di sapore e bontà.

Di seguito una delle tante ricette del Danubio salato per una tortiera da 26 cm di diametro.

Ingredienti per l’impasto:

250 g di farina Manitoba;

250 g di farina “00”;

180 ml di latte;

40 g d’olio;

un cucchiaino di sale;

1/2 cubetto di lievito;

1/2 cucchiaino di zucchero;

1 uovo + un tuorlo (per lucidare);

semi di sesamo e papavero (facoltativi).

Ingredienti per il ripieno:

Prosciutto cotto e scamorza, salame e fiordilatte oppure speck gorgonzola e noci.

Procedimento

Impastare la farina, l’uovo intero e l’olio. Aggiungere il latte tiepido dove si è fatto sciogliere il lievito e lo zucchero. Lavorare il tutto per bene e per ultimo aggiungere il sale. Formare una palla e metterla a lievitare al caldo per circa due ore. Quando l’impasto sarà raddoppiato dividerlo in sedici pezzi. Schiacciare con il palmo della mano, formando delle focaccine da farcire a piacere, quindi chiuderle con un pizzicotto e metterle nella teglia. Le palline devono essere vicine ma non attaccate. Dopo averle fatte lievitare ancora per un’ora, bisognerà spennellarle con il tuorlo d’uovo sbattuto e, se si desidera, cospargerle con i semi di sesamo o papavero. Infornare per 30 minuti a 180°.

Il Danubio salato è delizioso anche freddo e, sigillato in buste di plastica apposite per alimenti, si conserva perfettamente per 2-3 giorni.