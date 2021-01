Che mondo sarebbe senza una bella e squisita torta di mele? Un intramontabile grande classico della cucina italiana fatto e rifatto. Moltissime le varianti in circolazione. Tutte preparazioni per soddisfare un unico desiderio: mangiare con gusto!

La ricetta che questa sera la Redazione vuole proporre ai suoi Lettori, alla bontà aggiunge la leggerezza. In che modo? Con una torta di mele realizzata con albumi, farina integrale e soprattutto senza zucchero.

Ingredienti

a) 1 uovo;

b) 100 g di farina integrale;

c) albumi di 4 uova;

d) 360 g di mele, possibilmente le “Golden Delicious“;

e) mezza tazzina di latte;

f) mezza bustina di lievito;

g) cannella in polvere q.b.

Ecco una torta di mele leggera e gustosa se si vuole mangiare ma senza rimpianti. Procedimento

Questa particolare torta alle mele è davvero facile da realizzare. In pochi minuti sarà pronta per accontentare grandi e piccini in un solo morso.

Il primo passaggio sarà quello di versare gli albumi in una ciotola e montarli a neve. Poi, setacciare la farina e unirla agli albumi, a poco a poco.

Prendere le mele, tagliarle a cubetti e lasciarne da parte una manciata per la decorazione finale. Il resto delle mele dovranno essere tritate in un mixer. A queste, bisognerà aggiungere anche l’uovo interno e poi una bella spolverata di cannella. Una volta amalgamati gli ingredienti, versare le mele sul composto di albumi e farina. Infine, versare il latte e poi il lievito.

A questo punto, prendere uno stampo per dolci o una tortiera foderato da carta da forno e versare il composto.

Infine, decorare la torta con i cubetti di mela lasciati da parte.

Infornare e far cuocere, in forno già caldo, per circa mezz’ora alla temperatura di 180° C.

Ed ecco che in un batter d’occhio la torta prenderà vita mentre il profumo di cannella inebrierà tutta la cucina.

