Quando una leggera torta allo yogurt rende felici grandi e piccini si può dire che si è davanti ad una piccola vittoria culinaria. E nel giorno dell’Epifania, la Redazione vuole suggerire una versione più light rispetto alla ricetta tradizionale. Da provare assolutamente, dunque, la torta fit allo yogurt. Di seguito, tutto l’occorrente.

Ingredienti

a) 2 uova;

b) 250 g di farina tipo 00;

c) 250 g di yogurt bianco al naturale;

d) 2 cucchiai di miele di acacia;

e) 50 ml di latte vegetale;

f) 1 bustina di lievito per dolci.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ecco una torta classica, semplice e leggera che non farà rimpiangere i dolci delle feste. Procedimento

Nella ricetta, proposta quest’oggi, il miele sostituirà la dolcezza dello zucchero. La ricetta, inoltre, si presenta senza burro e utilizza uno yogurt senza zuccheri aggiunti. Infine, il latte vegetale risulta più digeribile. Insomma, questa ricetta possiede tutte le caratteristiche per diventare la torta ideale per essere servita a colazione o a merenda. Per realizzare la torta fit allo yogurt, innanzitutto, bisogna prendere una ciotola e lavorare le uova intere con il miele. Mescolare per qualche minuto e poi aggiungere lo yogurt e il latte a filo. A questo punto, setacciare la farina e unirla al composto. Stesso procedimento andrà fatto per il lievito.

Prendere una tortiera dal diametro di 24 cm e rivestirla da carta da forno. Versare il composto al suo interno e livellarlo con un cucchiaio. A questo punto si passa alla cottura. Far cuocere a forno già caldo, per circa 40 minuti alla temperatura di 180°C. Una volta cotta, la torta allo yogurt sarà pronta per allietare le mattinate a casa dei bambini, fatte ancora di didattica a distanza e poco movimento. I più piccini impazziranno e le mamme saranno soddisfatte grazie alla leggerezza della preparazione.

Se “Ecco una torta classica, semplice e leggera che non farà rimpiangere i dolci delle feste” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Regalare una margherita a colazione, ecco la ricetta della torta senza lievito“.