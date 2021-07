Ecco una straordinaria opportunità di divertimento e avventura formato famiglia nel cuore dell’Oltrepò

Siamo a Salice Terme, nel cuore dell’Oltrepò pavese. Rinomata località turistica e termale. Oltre alle bellissime passeggiate in mezzo alle colline, oltre alla degustazione della tipica cucina del territorio, questa località offre una straordinaria opportunità di divertimento e avventura formato famiglia. 10 percorsi sospesi per i temerari dai 3 anni in su.

Si tratta di un parco avventura con oltre 200 metri di teleferiche e percorsi di arrampicata fino a 11 metri di altezza. Sono stati studiati svariati livelli di difficoltà in base a peso e altezza dei partecipanti.

A tutti, prima di cominciare vengono date le istruzioni fondamentali per muoversi in sicurezza e utilizzare correttamente le imbragature. I più piccoli fanno la “prova moschettoni”, per garantire anche a loro autonomia, manualità e sicurezza. Il parco offre molteplici attività fra cui scegliere. Eccone alcune:

Percorso Mini Junior

Specifico a partire dai 3 anni. Si percorre senza imbragatura ma con caschetto e accompagnati da un genitore.

Percorso verde 1, 2 e 3

Dai 110 cm in su fino a un peso massimo di 110 kg. Si tratta di tre percorsi sospesi dai 4 ai 6 metri. Emozionante anche per gli adulti.

Percorsi blu

Richiedono qualche abilità in più e maggiore coraggio perché si sale con le altezze: fino a 10 metri da terra.

Up 2 Tree

Si tratta della più alta installazione d’Italia. È una vera e propria arrampicata su un albero. Lo scopo è arrivare a suonare la campana a 16 metri!

Il divertimento per tutti

Le varie teleferiche offrono divertimento per tutti dai piccini ai più grandi e ve ne sono varie all’interno dei diversi percorsi. La sicurezza però è sempre in primo piano, infatti esiste il sistema di sicurezza “Zaza”: una linea vita continua, presente in tutto il parco a cui si rimane attaccati col proprio moschettone. Gli adulti, genitori e istruttori, sono sempre presenti o partecipi alle varie attività. Tutto è concepito per provare un sano brivido d’avventura e per mettere alla prova i propri limiti e il proprio coraggio. Ecco una straordinaria opportunità di divertimento e avventura formato famiglia nel cuore dell’Oltrepò in cui trascorrere una giornata adrenalinica da non dimenticare.