Cosa c’è di meglio che iniziare la giornata con una fetta di pane ricoperta di una gustosa crema spalmabile al cioccolato?

Amata da grandi e piccini, la cosiddetta colazione dei campioni, è una colazione dolce tutta Made in Italy. Facile e veloce da preparare questa bontà prevede solitamente l’uso di creme spalmabili già pronte che ritroviamo sugli scaffali del supermercato e fette di pane tostato.

Oggi spiegheremo come si prepara una strabiliante, gustosissima e sana crema spalmabile fai da te con un ingrediente speciale.

Tuttavia oggi vogliamo proporre una valida e gustosissima alternativa anche più salutare e fai da te della crema spalmabile. La nostra crema di oggi, si distingue anche per l’aggiunta di un ingrediente speciale, le castagne.

Un frutto molto prezioso di cui abbiamo ampiamente parlato nel nostro articolo sul come sbucciarle, infatti, sbucciare le castagne perfettamente non è mai stato così facile e veloce come con questa geniale tecnica.

Oggi vediamo come le regine della tavola di ottobre, quelle che fanno impazzire grandi e piccini diventano unite al cacao un’ottima e gustosa alternativa alla classica crema spalmabile.

Crema spalmabile di castagne e cacao

Ingredienti per 3 vasetti:

500 g di castagne secche;

300 g di zucchero semolato;

4 cucchiai di zucchero a velo;

3 cucchiai di cacao;

1 bicchierino di grappa.

Ecco una strabiliante, gustosissima e sana crema spalmabile fai da te con un ingrediente speciale. Procedimento

In una casseruola mettere le castagne, ricoprirle con abbondante acqua e lasciarle in ammollo tutta la notte. Al mattino seguente mettere la casseruola con le castagne e lo zucchero semolato sul fuoco. Coprire la pentola con un coperchio, accertandosi di lasciare una parte scoperta. Lasciare cuocere per 2 ore, girando di tanto in tanto le castagne e schiacciandole con il dorso di un cucchiaio.

Una volta cotte, frullare le castagne con un mixer a immersione, se l’impasto è troppo compatto aggiungere dell’acqua. Aggiungere al composto il cacao e la grappa ed infine lo zucchero a velo e poi mescolare accuratamente.

Riporre il composto nei vasetti di vetro precedentemente sterilizzati in acqua bollente, come riportato in questo articolo; mettere subito il tappo e lasciar raffreddare. Conservare in frigorifero.

Chicche di gusto

Possiamo decidere di servire la crema spalmabile da sola, su fette di pane caldo o con l’aggiunta di pezzetti di marron glacé, piuttosto che scaglie di cioccolato o panna.

Un dessert last minute

Con la grappa e le castagne, due ingredienti base della nostra crema spalmabile, possiamo anche decidere di realizzare un gustosissimo e veloce dessert. Basterà cuocere in forno le castagne precedentemente intaccate in superficie, a 225 gradi per 25 minuti. Lasciarle intiepidire e riporle in un vasetto di vetro, ricoprendole con la grappa. Ed ecco un dessert veloce e gustosissimo da poter servire ad ogni fine pasto.