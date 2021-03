Sebbene esistano ancora i puristi della tradizionale moka, al giorno d’oggi le macchinette da caffè per cialde o capsule sono diventate un must per molti italiani. Per la loro semplicità d’uso e velocità nel preparare il caffè. In ogni caso, se si ha intenzione di gettare via la vecchia caffettiera, sarebbe meglio ripensarci prima di liberarsene del tutto. Infatti, questa si può prestare ad un curioso impiego. Ecco allora una simpatica ed utile idea per riciclare la moka di casa, consigliata dal team di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa.

Il contenitore perfetto per le piante di casa

La caffettiera arrugginita che sembra aver ormai fatto il suo tempo può trasformarsi in un utilissimo vaso per le piante di casa. Basta solo un po’ di manualità e qualche semplice passaggio. La parte che ci serve inizialmente è quella del raccoglitore, ovvero dove vediamo salire il caffè quando è pronto. La si svita separandola dalla parte inferiore col filtro e si inizia a disporre per bene del terriccio per piante intorno alla colonnina. Dopodiché, non resta che sotterrare i semi. Nel caso si vogliano mettere delle piantine già formate, cerchiamo di disporle in cerchio, con le radici ben piantate nella terra.

Ecco una simpatica ed utile idea per riciclare la moka. Ora possiamo decidere cosa fare con la caldaia della moka. O scegliamo di riavvitarla alla parte superiore e fare un unico vaso, oppure possiamo tenerla separata e creare un vasetto di dimensioni più contenute. In ogni caso togliamole sempre prima il filtro.

Ecco qui allora la nostra caffettiera-vaso da esporre sul davanzale della finestra del bagno o del salotto, o sulla mensola della cucina. Le piante che più si addicono a questo tipo di invasatura sono quelle grasse, in quanto necessitano di poca luce e acqua. In questo caso, un simpatico mini-cactus o dell’aloe potrebbero rivelarsi scelte azzeccate.