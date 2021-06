Ecco una semplicissima ricetta casalinga per una marmellata di ciliegie buona e genuina

Per colazione o per merenda un buon frutto di stagione è l’ideale. Ancora meglio se la stagione in questione è l’estate, in cui l’abbondanza e la varietà di frutti di certo non mancano. Se però la frutta non è a portata di mano allora niente è meglio di una buona e gustosa marmellata.

Per una piacevole colazione o una merenda sana e nutriente ecco allora una semplicissima ricetta casalinga per una marmellata di ciliegie buona e genuina. Il suo sapore intenso ed il suo profumo stupirà anche i palati più esigenti.

Questa marmellata inoltre si presta perfettamente per essere abbinata ad un formaggio stagionato per un aperitivo gustoso e veloce.

Ecco gli ingredienti necessari

1 kg di ciliegie fresche e snocciolate;

200 g di zucchero di canna (250g se si desidera un gusto più dolce);

mezzo limone (anche il lime va bene);

mezzo bicchierino di marsala o qualsiasi vino liquoroso;

cannella in polvere q.b.

L’utilizzo del vino liquoroso è una variante non necessaria. In ogni caso l’alcool contenuto nel vino evaporerà in fase di cottura rilasciando però una piacevolissima nota aromatica.

Ecco tutti i passaggi di questa semplicissima ricetta casalinga per una marmellata di ciliegie buona e genuina

Innanzitutto bisogna lavare e snocciolare le ciliegie. A questo punto bisogna spremere mezzo limone nelle ciliegie snocciolate, aggiungere lo zucchero e mescolare bene il tutto.

Dopo aver lasciato riposare il tutto per circa mezz’ora è il momento di far cuocere tutto in una pentola coperta. Il fuoco deve essere basso e la cottura è di circa 90 minuti. Nei primi minuti è importante mescolare di tanto in tanto per evitare che il composto si bruci. Quando il composto comincia a sobbollire si può versare mezzo bicchierino di vino liquoroso ed aggiungere un pizzico di cannella.

Trascorsi questi minuti il gioco è fatto. La marmellata è pronta per essere versata nei barattoli.

Per gustare questa marmellata in totale sicurezza è importante sterilizzare i barattoli appena prima di riempirli. Il procedimento è semplicissimo. Basta mettere inserire i barattoli in una pentola e portare a bollore per 30 minuti. Una volta raffreddati i barattoli vanno asciugati capovolgendoli in uno strofinaccio pulito.

Per consumare la marmellata è necessario attendere 1 mese dalla sua preparazione.