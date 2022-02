Ecco una ricetta sfiziosa che pochi conoscono per cucinare i broccoli con la pasta in modo divino

I primi piatti sono sempre i veri protagonisti della cucina italiana. I secondi e gli antipasti saranno anche meritevoli ma un buon piatto di pasta è davvero difficile da battere.

In Italia, in particolare, esistono un’infinità di modi per condire la pasta oltre al fatto che se ne possono utilizzare diversi formati. Dagli spaghetti alle linguine passando per i bucatini, le penne e le conchiglie. Oltre ai classici piatti di pasta, poi, si potranno provare la pasta al forno, le lasagne, i cannelloni e molti altri.

Oggi si andranno a vedere le penne condite con una deliziosa ricotta salata abbinata ad olive nere e alici per un primo piatto spaziale. Ecco una ricetta sfiziosa che pochi conoscono ma perfetta per cucinare i broccoli.

Ingredienti:

400 grammi di penne;

700 grammi di broccoletti;

300 grammi di pomodorini;

200 grammi di olive nere;

50 grammi di ricotta salata;

4 alici;

olio Evo, quanto basta;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta.

Prima di iniziare con la preparazione prendere i broccoletti, i pomodori e le olive per lavarli accuratamente sotto l’acqua corrente.

Eliminare eventuali residui di terra o sporcizia è un passaggio preliminare importantissimo. In seguito i broccoli andranno divisi a metà e bisognerà eliminare il torsolo e la parte più dura del gambo.

I pomodorini, invece, dovranno essere tagliati a metà e, a seconda del gusto personale, eliminare o meno i semi.

Portare ad ebollizione abbondante acqua salata in una pentola capiente.

In una pentola antiaderente mettere a scaldare un filo di olio Evo, nel frattempo prendere le alici e suddividerle in pezzettini.

Aggiungere le alici nella padella antiaderente e mescolare con un cucchiaio in legno facendo attenzione a non rigare la pentola.

A questo punto aggiungere i pezzetti di pomodoro, sale, pepe e le alici da fare rosolare per una decina di minuti.

Una volta che l’acqua avrà cominciato a bollire buttare le penne, seguire le istruzioni sulla confezione per le tempistiche.

Pochi minuti prima del termine della cottura aggiungere i broccoletti alla pasta, in questo modo cuoceranno anche loro.

Scolare la pasta e i broccoletti in una ciotola capiente. Aggiungere le olive, le alici, i pomodorini e cospargere il tutto con abbondante ricotta salata.

A questo punto la nostra pasta sarà pronta per essere servita in tavola per la gioia di tutti i commensali.