Piccole bontà che stuzzicano l’appetito senza farsi assalire dai sensi di colpa. Una volta provata questa ricetta, si potrà dire addio ai classici crackers e ai salatini di ogni altra tipologia.

Battezzati i semolotti, queste sfoglie di semi conquisteranno al primo assaggio. Versatili e particolarmente adatti per aperitivi, antipasti e per accompagnare zuppe di ogni tipo, i semolotti sono anche ricchi di fibre e vitamine, oltre ad essere buonissimi e veloci. Di seguito tutto l’occorrente per realizzarli.

Ingredienti

a) 150 ml di acqua;

b) 100 g di semi di zucca;

c) 80 g di semi di sesamo;

d) 70 g di semi di girasole;

e) 80 g di semi di lino;

f) 20 g di semi di papavero;

g) 1 cucchiaio di rosmarino tritato;

h) sale e pepe q.b.

Ecco una ricetta semplicissima e veloce per sfiziosi momenti di piacere senza sensi di colpa. Procedimento

Come si può notare dalla lista degli ingredienti, la ricetta è interamente fatta di semi.

Con l’aiuto di un frullatore, bisogna frullare finemente i semi di lino e poi versarli in una ciotola.

Versare l’acqua e lasciar riposare per almeno 10 minuti.

Trascorso il tempo d’attesa si formerà una sorta di sostanza gelatinosa.

Sempre con l’aiuto del frullatore, tritare grossolanamente anche i semi di zucca e poi i semi di girasole.

A questo punto unire tutti i semi di zucca, quelli di girasole, quelli di sesamo in una ciotola. Aggiungere il rosmarino, un pizzico di sale e una spolverata di pepe.

Mescolare e unire anche il composto con i semi di lino. Amalgamare tutti gli ingredienti.

Ora, prendere una teglia, ricoprirla di carta da forno e versare l’impasto di semi. Con un cucchiaio, livellare e rendere omogeneo il rettangolo di semi.

Far cuocere alla temperatura di 170°C per circa 25 minuti. Sfornare e tagliare a rettangolini.

Una volta creati, i semolotti dovranno essere inseriti nuovamente in forno, girandoli sul l’altro lato per favorire una cottura omogenea. Dopo altri 20 minuti in forno, sfornare e far raffreddare prima di servire.

Conservare in un barattolo di vetro o di latta ermetico ed il gioco è fatto.

