Capita a volte di trascorrere giornate piene di impegni e di tornare a casa stanchi. Magari non abbiamo fatto la spesa e apriamo il frigo in cerca di ispirazione. Può darsi che avessimo comprato qualcosa che sarebbe potuto tornare utile per la cena. Se siamo stati previdenti, forse troveremo un rotolo di pasta sfoglia, qualche ortaggio avanzato, delle uova e del pesce surgelato. Per esempio, già in autunno si possono trovare in vendita i carciofi. Infatti, ci sono quelli reperibili da ottobre in poi e quelli che sono venduti in primavera. I carciofi hanno tantissimi elementi utili, tra cui le vitamine A, C, K, poi potassio, ferro, rame, calcio, magnesio. Stimolano la diuresi, l’attività intestinale, aiutano la formazione dei globuli rossi, abbassano i livelli del colesterolo nel sangue. Sono, inoltre, anche antiossidanti e aiutano il metabolismo.

Per quanto riguarda il pesce, il baccalà, ossia il merluzzo secco e salato, è facilmente reperibile in ogni stagione. Il nome sembrerebbe significare “bastone di pesce” e il più prelibato è quello di origine norvegese. Tra le sue proprietà nutrizionali si ricorda la presenza di omega 3, omega 6, vitamine A, C, E, D, calcio, potassio, fosforo e magnesio. Questo pesce potrebbe aiutare il sistema cardiocircolatorio, ossa, muscoli. Per la presenza di colesterolo e sodio è consigliabile non eccedere nel consumo. Se in frigo si trova, invece, una confezione di merluzzo surgelato, avremo un prodotto con meno sale.

Ecco una ricetta salvacena veloce e saporita per presentare il baccalà in modo insolito

Con questi pochi ingredienti trovati in frigo si può preparare una buona torta salata.

Torta salata con carciofi e baccalà

una pasta sfoglia rotonda;

300 g di baccalà reidratato oppure di trancetti surgelati di merluzzo;

2 carciofi;

un cipollotto;

olive nere;

capperi;

un uovo;

origano;

olio d’oliva;

pangrattato;

sale e pepe.

Preparazione

Per prima cosa pulire e tagliare i carciofi a listarelle. Poi, tritare il cipollotto e farlo quindi soffriggere in una padella con un po’ di olio d’oliva. Versarvi poi i carciofi e lasciare cuocere il tutto per 10 minuti. Intanto, versare dell’acqua in una pentola e farci bollire il baccalà o i trancetti di merluzzo. A cottura ultimata, tagliare a pezzi il pesce e versarlo nella padella con l’aggiunta di qualche oliva nera e di capperi. A questo punto, si può salare e pepare a piacimento. Mescolare gli ingredienti e, alla fine, si procede con l’aggiunta di un uovo sbattuto ed un pizzico di origano. Amalgamare bene e spegnere il fuoco.

A questo punto, stendere la sfoglia in uno stampo rotondo rivestito di carta forno oppure imburrato e infarinato. Per evitare che il fondo resti umido, basta mettere un po’ di pangrattato. Versarvi il ripieno e cuocere in forno a 180 gradi per circa 40 minuti.

