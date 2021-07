Siamo sempre alla ricerca di qualcosa di gustoso da preparare. Un piatto che non ci rubi troppo tempo, ma che non sia neanche qualcosa che mangiamo sempre. La Redazione di ProiezionidiBorsa oggi propone una ricetta saporita e light. Ideale quando fa caldo e non vogliamo stare troppo ai fornelli.

Il piatto di oggi ha come ingrediente principale il farro. Un cereale perfetto che ha molti benefici per la nostra salute. Grazie all’alto contenuto di fibre è ideale per aiutare a controllare i livelli di glicemia.

Ecco una ricetta gustosa e leggera, perfetta per un pranzo estivo veloce

Vediamo gli ingredienti per due persone. Per preparare il pesto serviranno:

a) 50 grammi di basilico;

b) 15 grammi di Parmigiano Reggiano;

c) un po’ d’aglio;

d) 70 grammi di pinoli;

e) olio evo;

f) sale;

g) 120 grammi di farro;

h) un barattolo di ceci precotti;

i) pomodorini secchi.

Procedimento

Mettiamo in una ciotola il basilico, i pinoli, il Parmigiano Reggiano con un filo di olio evo. Aggiustiamo di sale e frulliamo il tutto. Se necessario allunghiamo con un po’ d’acqua per non esagerare con la dose di olio evo. Non dimentichiamoci che si tratta di una ricetta light.

In una pentola con acqua bollente salata cuociamo il farro. Finita la cottura, lo scoliamo e lo lasciamo raffreddare. Attenzione a non passarlo sotto l’acqua altrimenti potrebbe perdere la sua sapidità.

Prendiamo il barattolo di ceci e scoliamo l’acqua di conservazione. Sciacquiamo i ceci sotto l’acqua corrente e mettiamoli in una ciotola abbastanza grande.

Aggiungiamo il farro ormai raffreddato e mescoliamo. Prendiamo poi i pomodori secchi e li tagliamo a listarelle, ne basteranno 3 o 4. Poi, se vogliamo, possiamo aggiungerne qualcuno in più. Il piatto risulterà ancora più gustoso.

Infine, con un cucchiaio, aggiungiamo il pesto e mescoliamo bene per amalgamare il tutto. Assaggiamo e aggiustiamo di sale se serve.

Lasciamo riposare il piatto per qualche minuto, in modo che gli ingredienti si leghino bene tra di loro.

Ed ecco una ricetta gustosa e leggera perfetta per un pranzo estivo veloce. Un piatto light, ma che è una vera delizia per il palato.