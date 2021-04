Il panorama culinario italiano è vastissimo e durante le feste ci si può davvero sbizzarrire nella scelta delle varie preparazioni tradizionali di ogni regione. Ma come da tradizione, di certo molti di noi si ritroveranno in casa anche i più disparati tipi di colomba, che però non da tutti è particolarmente gradita. Quindi come consumarla? Ecco una ricetta facile per trasformare la colomba in un dessert stragoloso, cui nessuno potrà dire di no, la trasformeremo in una millefoglie!

Ingredienti

1 colomba;

½ l di latte;

5 tuorli;

120 gr di zucchero;

1/3 di tazza di farina;

scorza d’arancia grattugiata;

scaglie di cioccolato;

zucchero a velo;

100 gr di amaretti.

Preparazione

Sezionare orizzontalmente la colomba, in modo tale da ottenere delle fette di uno spessore corrispondente ad 1,5 cm. Tritare grossolanamente gli amaretti. Versare il latte in un pentolino e porlo sul fuoco a fiamma bassa. Nel frattempo separare i tuorli dagli albumi e mettere i primi in una ciotola con la scorza d’arancia e lo zucchero. Montarli con delle fruste elettriche per un minuto circa.

A questo punto aggiungervi la farina, miscelare gli ingredienti e quando il latte si sarà riscaldato, deve essere poco più che tiepido, versarlo a filo nel composto. Mescolare rapidamente il tutto e trasferirlo in un pentolino che dovrà essere poi posto sul fuoco fino ad ebollizione. Cuocerlo poi a fiamma bassa per altri 5 minuti. Continuare a girare il composto con una frusta a mano fino a che non bollirà. Una volta addensato versare la crema ottenuta in una ciotola, cospargerla con dello zucchero e lasciarla raffreddare coperta con della pellicola da cucina.

La millefoglie di Pasqua

Mettere la base della colomba su un piatto da portata e versatevi un generoso strato di crema, quindi delle scaglie di cioccolato e degli amaretti tritati. Coprire con un’altra fetta di colomba e ripetere la precedente operazione, ricoprendo poi il tutto con l’ultima fetta di colomba. Spolverare con zucchero a velo e scaglie di cioccolato et voilà, ecco una ricetta facile per trasformare la colomba in un dessert stragoloso!

Buona Pasqua!

E se i nostri Lettori son curiosi di scoprire altre ricette golose potranno collegarsi a questo link, magari sostituendo il pandoro con la colomba.